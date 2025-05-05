「包山包海」部長盧比歐 傳統共和黨人從MAGA世界崛起

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）傳統共和黨人盧比歐數年前和川普尖銳互槓，入閣擔任國務卿後被認為與川普核心「MAGA圈」格格不入，終究會邊緣化。如今他掌國安、外交等4職，成為受川普信任的「包山包海」部長，粉碎不看好他能在川普2.0撐太久的預測。

盧比歐（Marco Rubio）一度被認為是川普陣營中最弱的一員，不但強敵環伺，還與川普及「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）圈在重大政策上存在分歧。

但他明顯贏得昔日競爭對手川普的信任，除了掌管國務院，兼任國安顧問，同時也是美國國際開發總署（USAID）代理署長、國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）代理局長。

「紐約時報」（The New York Times）形容，盧比歐已是「包山包海」部長（Secretary of Everything）。美國政治新聞媒體Politico更報導，若干川普幕僚有意讓盧比歐長期兼任國安顧問。

自從盧比歐放棄過去的許多政策觀點、高聲捍衛川普立場、並與川普核心圈的人順利合作以來，他在川普眼中的地位逐漸上升。此外，行程滿檔的盧比歐還不忘安排時間上MAGA粉愛聽的Podcast。

聯邦參議院外交委員會主席、共和黨參議員里契（James Risch）日前對Politico表示，盧比歐接受這份工作時，就很清楚自己會面臨什麼處境。

「當你接受這樣的職位，你就不再像擔任美國參議員時那樣是自由人了……當你接受這份工作，你就承諾要落實老闆想要推動的事，而他（盧比歐）確實有能力做到這點。」

川普與盧比歐2016年因角逐共和黨總統候選人公開互槓，川普捏起小指輕蔑取笑年輕的盧比歐是「小馬可」（盧比歐的名），盧比歐批川普是「騙子」（Con Artist），反譏川普「手太小的男子不可信」，激烈對話一度成為媒體焦點。

不過，兩人高調吵架的過往已翻頁。川普日前白宮玫瑰花園談到盧比歐時，是這麼形容的：「當我有狀況時，我會打給馬可（盧比歐的名）。他能幫我搞定。」

批評者認為，盧比歐放棄自己長期支持的政策，付出巨大代價才得以在川普世界崛起。有些人更批盧比歐只不過是川普的附庸，本身沒有實權。

支持者則認為，盧比歐身經百戰，靈活變通且聽取選民意見而取得多方面成就，包括以35歲之姿擔任佛羅里達州眾議院議長，而後又當選聯邦參議員，並在情報及外交委員會中擔任要職。

盧比歐在川普的領導下立足，媒體Axios引述一位白宮幕僚指出，原因之一在於盧比歐不只傳達訊息到位，還形塑訊息，從不出錯，也在電視上表現得非常出色，「這就是老闆喜歡的」。

另一原因是他沒那麼在意「被踩線」。

川普團隊中有多名外交政策強者，包括特使魏科夫（Steve Witkoff）、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、副總統范斯（JD Vance）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。「川普1.0」幕僚指出，每一位的影響力都超過職銜，但盧比歐能與這些人合作。據了解，同出身佛州、對川普有相當影響力的威爾斯尤其支持盧比歐。

盧比歐也成功獲得川普支持，抵制川普顧問馬斯克（Elon Musk）提出的大幅、快速削減國務院經費的要求。

古巴裔的盧比歐曾被視為鷹派共和黨人，支持對獨裁政權實施嚴厲制裁及進行海外軍事干預。他曾堅稱美國必須支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。但自從擔任國務卿以來，這些立場已見鬆動。

盧比歐在川普政府中的支持者認為，他入閣前的觀點就不斷變化，在他走遍美國，聽取選民希望政府更關注國內挑戰的意見後，更是如此。此外，盧比歐赴國務院任職後就明確表示，他將執行總統的願景，而不是他自己的想法。

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盧比歐預計將同時擔任國務卿和國家安全顧問至少半年，甚至可能更長。現任和前任國務院官員認為，同時兼顧這兩份高強度的工作非常難。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）則對老闆信心滿滿。

她對路透社表示，「如果有誰能做到……那就是馬可・盧比歐。」盧比歐一位多年盟友則開玩笑地對Axios說，盧比歐現在最怕的，就是又多一個頭銜及更多責任。（編輯：陳慧萍）1140505