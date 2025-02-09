出身工人階級 古巴之子盧比歐成首位拉丁裔美國務卿

他曾經帶著名為「佛羅里達未來的100個創新想法」（100 Innovative Ideas for Florida's Future）的書在佛州巡迴，書名八股，完全空白的內頁卻很特別。盧比歐（Marco Rubio）當時喊要收集各路意見充實書頁。數年後，其中24個收集來的「想法」，還真的經他推動成為立法。

乍看盧比歐，他的娃娃臉與強硬發言形成反差。他的政治路同樣與外界對共和黨菁英的想像呈現衝突。

盧比歐在自傳「一個美國之子」（An American Son: A Memoir）裡提到，他高中時愛鬧到讓老師抓狂，最後乾脆給他翹課免死牌，不出現就低分給過，來上課則死當。盧比歐最後低空飛過畢業。

盧比歐沒有常春藤名校光環加持，也不是來自邁阿密德高望重的古巴裔權貴。不過，從邁阿密古巴社群到華府，過去曾與他接觸的人，即使只有一面之緣，都對他主動出擊的作風印象深刻，「這傢伙就是要幹大事的」。

剛滿20歲的盧比歐想融入共和黨，就打電話給出身古巴望族的狄亞士巴拉特（Lincoln Diaz-Balart），如願當上狄亞士巴拉特拚國會議員的志工。21歲的盧比歐花了一整個夏天，從零開始摸透邁阿密地方政治，才回到校園，取得邁阿密大學法學院學位。2000年，他以28歲律師之姿，首次當選佛州眾議院議員。

古巴顯赫家族成員薩拉德里加斯（Carlos Saladrigas）回憶，初見盧比歐是在一場共和黨餐會，當時盧比歐想爭取議長大位，再度使出「徵求各方意見」術。

薩拉德里加斯說：「他發給每個人一本小型黑色精裝本，讓我們寫下對政府的想法以及他應該做哪些事情，再把本子交給他。」

「我覺得這是噱頭，但同時佩服他開放的態度及願意接觸不同聲音的做法…我喜歡他。」

2010年，盧比歐本可以在佛州政壇繼續爬，順風順水地選當地參議員，或轉入遊說界，賺個數百萬美元舒服過日，但他著眼聯邦參議院，把全部身家都押上打選戰。

當時有分析認為，盧比歐政治資本不足以入華府，但他搭上保守派「茶黨」（Tea Party）崛起旋風，成功進入國會，政治前途也驚人起飛。他2013年更獲選代表共和黨回應時任總統歐巴馬（Barack Obama）的國情咨文，批評歐巴馬對全球事務的溫和做法。

不久後，已有美媒報導他如果於2016年入主白宮，將寫下拉美裔當上美國總統的歷史紀錄。報導對了一半，盧比歐在共和黨總統初選中正式與未來老闆川普（Donald Trump）碰撞，兩人針鋒相對，互酸沒在客氣。

盧比歐終究不敵川普人氣敗選。川普入主白宮期間，很少人會把目光投向盧比歐；他以鷹派人設立足參院外交委員會，默默地穩步確立自己對拉丁美洲及中國外交政策的專家地位，譴責北京、古巴、尼加拉瓜等威權體制。

「（中國國家主席）習近平大概恨死他了。」一位跑國會多年的記者這樣形容。

在國會沉潛期間，昔日的一代「川黑」，也開始轉向挺川。

美國總統川普（左）與國務卿盧比歐（右）。（路透社）

川普第一任期時白宮人事更迭，政壇是多事之秋，盧比歐不向媒體高調批川。他支持川普的熱度在去年選戰進入倒數時直線攀升，參與造勢不忘以英語及西班牙語雙聲帶，呼籲選民投給川普。

如今他出線成為美國史上第一位拉丁裔國務卿。有分析認為，盧比歐太共和黨建制派，「讓美國再次偉大」（MAGA）指數不足，對川普的忠誠度有待考驗，這項人事任命恐怕是折衷作為；也有人認為，川普看重的是盧比歐對外交事務的高掌握度。

無論原因為何，政治處處難關，盧比歐當前要面對川普2.0大砍美國國際開發總署（USAID）掀起民主黨排山倒海的怒氣，其中有些人還是過去在參議院跟他一起推抗中法案的老戰友。

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前國務卿布林肯（Antony Blinken）卸任前夕，紐約時報以「布林肯如何從美國第一外交官成為戰爭部長」，以過去4年的大小戰事，為他任內下了註解。

盧比歐的國務卿人事案可是獲參議院無異議通過，未來媒體會怎麼評價兩黨都高度期待的盧比歐，就看他除了高執行力，還能不能加碼拿出從西邁阿密千錘百鍊到華府的彈性身段。（編輯：陳妍君/田瑞華）1140209