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德媒：馬斯克表示無意收購TikTok

2025/2/9 05:29
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）根據德國最大報業集團斯普林格（Axel Springer SE）公司旗下媒體，美國億萬富豪馬斯克今年1月底曾以視訊方式參與一場峰會，當時他表示對收購短影音平台TikTok不感興趣。

美國總統川普（Donald Trump）上月提到，如果馬斯克（Elon Musk）願意，他對馬斯克收購中國企業字節跳動（ByteDance）擁有的TikTok持開放態度。

然而馬斯克在一週後指出，他並未為收購TikTok出價。

馬斯克說：「我沒有任何關於如果我擁有TikTok，我要做什麼的計畫。」他補充道，他個人沒有在使用TikTok，也不熟悉這款應用程式的介面。

馬斯克談到：「我不急著收購TikTok，我通常不會收購公司，這相當罕見。」他在2022年以440億美元收購社群媒體推特（Twitter），並將其更名為X，不過馬斯克稱自己其實並不常這麼做。

他說：「我通常是從頭開始建立公司。」

美國去年以國家安全為由，立法要求字節跳動今年1月19日前脫手TikTok，否則這個短影音平台將在美國被禁。

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川普1月20日就任總統後簽署行政命令，要求將禁令實施時間延後75天。

美國總統川普在2月初簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，還說可能會用於收購TikTok。（譯者：洪培英）1140209

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