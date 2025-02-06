加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：DeepSeek內含「中國移動」相關程式碼 北京可能存取用戶數據
首頁 / 兩岸
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 兩岸

字節跳動據報放慢出售TikTok談判 等中國政府放行

2025/2/6 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）華盛頓郵報報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動似乎正在放慢出售TikTok談判的速度，以等待中國政府放行。與此同時，美國總統川普的企業盟友正競相促成將該平台出售給美國競購者。

據華郵5日的報導，中國政府可能會採取強硬態度讓TikTok停掉美國業務，而非批准出售，因為中國希望與川普政府達成一項「大交易」，包括在貿易和技術政策方面做出更大讓步。

美國應用程式商店上月曾短暫下架TikTok，但美國總統川普上任後簽署行政命令，給予TikTok「不賣就禁」禁令75天的寬限期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普稍早前曾說與不少人士針對收購TikTok美國業務進行商討，相信在未來30天會有結果。

此外，川普3日還簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，並說可能會用於收購TikTok。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140206

#TikTok
#川普
#中國
#美國財政部
#商務部
#華郵
#字節跳動
#美國
#華盛頓郵報
川普
美國關閉援外機構 反對者憂中國趁虛而入加州跨性別領袖：川普禁令讓LGBTQ社群從泡泡中清醒
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國務卿盧比歐拒出席G20 批南非推「反美」議程
102
更多編輯台推薦新聞：