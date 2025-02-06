字節跳動據報放慢出售TikTok談判 等中國政府放行

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（中央社台北6日電）華盛頓郵報報導，短影音平台TikTok母公司字節跳動似乎正在放慢出售TikTok談判的速度，以等待中國政府放行。與此同時，美國總統川普的企業盟友正競相促成將該平台出售給美國競購者。

據華郵5日的報導，中國政府可能會採取強硬態度讓TikTok停掉美國業務，而非批准出售，因為中國希望與川普政府達成一項「大交易」，包括在貿易和技術政策方面做出更大讓步。

美國應用程式商店上月曾短暫下架TikTok，但美國總統川普上任後簽署行政命令，給予TikTok「不賣就禁」禁令75天的寬限期。

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川普稍早前曾說與不少人士針對收購TikTok美國業務進行商討，相信在未來30天會有結果。

此外，川普3日還簽署行政命令，下令美國財政部和商務部成立一個主權財富基金，並說可能會用於收購TikTok。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140206