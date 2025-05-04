加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際油價下跌 中油：汽柴油5日起各降1.1、1.4元
首頁 / 國際

美國安顧問換人 學者：對台政策不太可能有重大轉變

2025/5/4 11:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國國安人事地震，原國家安全顧問瓦爾茲將被提名為美國駐聯合國大使，國務卿盧比歐暫時兼任國安顧問。學者分析，這波異動不太可能導致美國對台政策出現重大轉變，較大的問題在於盧比歐身兼多職，是否會壓縮他處理台灣相關事務的精力。

美媒1日報導，瓦爾茲（Mike Waltz）日前誤將一名新聞工作者加入美方高層官員的通訊群組對話，其中涉及美軍空襲葉門資訊，引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，瓦爾茲將因此去職，成為川普重返白宮以來，首位遭免職的高層官員。副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）及其他國安會成員也將去職。

瓦爾茲、黃之瀚都被視為川普政府內的友台派人士，這波異動是否影響川普2.0對台政策，引發外界關注。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）主任鄭哲軒（John Dotson）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，這波國安人事異動不太可能導致美國對台政策出現重大轉變。

瓦爾茲卸任後，國安顧問由盧比歐（Marco Rubio）暫時兼任。鄭哲軒指出，盧比歐在支持台灣立場上保持一致，不過現在更大的問題可能在於，身兼多職是否會進一步壓縮盧比歐在處理台灣相關事務上的「精力」（bandwidth），畢竟還有許多其他議題也需要他的注意力。

「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）受訪說，觀察誰成為瓦爾茲和黃之瀚的正式繼任人選，將會非常重要。

瓦爾茲先前誤將大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進國安高層在加密通訊軟體Signal的群組中，事件於3月底曝光後引發議論。

華盛頓郵報（Washington Post）今天獨家報導，川普決定將瓦爾茲免職，是因對這位前「綠扁帽」（Green Beret）成員累積的不滿情緒最終爆發。上校軍階退役的瓦爾茲，被視為比川普本人更希望動用軍事力量。

報導指出，瓦爾茲的命運早在3月，他誤將一名記者加入國安高層通訊群組時就已註定。一些高層官員及川普顧問昨天表示，新政府上任以來，瓦爾茲就一直與其他高層官員發生衝突，包括在是否對伊朗採取軍事行動等議題上。

報導引述2名知情人士表示，瓦爾茲也在2月初以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問白宮時，惹怒了川普。他當時似乎認同尼坦雅胡認為襲擊伊朗時機已成熟的看法。

google news透過 Google News追蹤中央社

其中一位人士說：「瓦爾茲想將美國政策引向一個川普無法感到安心的方向，因為美國尚未嘗試外交解決方案。」

至於未來美國國安顧問將由誰正式接任，「國會山莊報」（The Hill）報導指出，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、總統特別任務大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人都是可能人選。（編輯：張芷瑄）1140504

#川普
#台灣
#尼坦雅胡
#國會山莊報
#布魯金斯研究所
#白宮
#伊朗
#美國
#華盛頓郵報
#盧比歐
#瓦爾茲
#黃之瀚
瓦爾茲
盧比歐身兼美國務卿和國安顧問 季辛吉後第一人談國安顧問去職 美副總統范斯：轉任聯合國大使更有作用
川普
8個OPEC+成員國拋油價震撼彈 6月增產規模大幅提高路透：美國已敲定對俄羅斯新制裁 就看川普是否批准
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：