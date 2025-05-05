因應對等關稅 僑委會：海外信保基金研議加強協助台商

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）為因應美國對等關稅對僑台商衝擊，僑委會表示，將壯大商會體系、協助精進經營體質以擴大商機，並請「海外信用保證基金」研議透過融資保證加強協助受影響僑台商的可行性，協助取得營運所需資金。

立法院外交及國防委員會7日邀請僑委會委員長徐佳青、經濟部、國發會報告「美國對等關稅政策對僑台商全球佈局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

根據僑委會送抵立院的書面報告，僑委會責成駐外人員及運用全球商會網絡，辦理座談會及問卷調查，蒐集各國、不同產業類別的僑台商對美出口占比與受關稅影響程度，作為政府後續研擬協助措施及政策依據的重要參考。

書面報告指出，僑委會祭出8項具體策略因應對等關稅衝擊，分別為壯大商會體系，並扮演政府政策傳播及僑台商企業意見反映中介橋梁機能；善用海外僑台商第二、三代的青商優勢，提升台灣與當地國的連結；鏈結僑台商與台灣優勢，對接合作共同發展。

僑委會說，辦理研習班、邀訪團精進僑台商經營體質，擴大海內外商機交流；結合僑台商網絡行銷台灣，114年規劃5條台灣美食巡迴講座路線，巡迴18國預計辦理百場活動；輔助台商發展自有品牌助益企業轉型升級；協助僑台商企業落實淨零轉型，提高競爭力。

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僑委會表示，僑委會輔導「海外信用保證基金」，提供僑台商融通資金所需的信用保證，目前在25國、51個都會區共有200家承辦金融機構，最高信用保證融資金額上限200萬美元，若配合政府拓展新南向及非洲市場政策，融資額度合計最高為250萬美元。

僑委會表示，因應美國關稅衝擊，僑委會正請「海外信用保證基金」研議透過融資保證加強協助受影響僑台商的可行性，未來也將持續督導基金積極拓展全球融資保證業務，提高服務品質、簡化審核程序、增加服務據點、提升營運績效，協助台商取得營運所需的資金。（編輯：謝佳珍）1140505