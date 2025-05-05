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李程彬「成功路上」熱到崩潰 導演喊卡秒衝冷氣房

2025/5/5 17:01
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（中央社記者洪素津台北5日電）演員李程彬在新戲「成功路上」和黃奇斌一起在夜市擺攤，回想拍攝過程，李程彬說，當時天氣炎熱，他與黃奇斌來回奔跑多次，熱到導演一喊卡就衝向附近冷氣強勁的店家門口吹冷氣。

李程彬提到，與黃奇斌在路邊擺攤、跑給警察追的戲讓他印象深刻，拍攝時天氣炎熱，得來回奔跑好幾次，一聽到導演喊卡，他們便衝向附近店家門口吹冷氣。熱情的店家見狀不僅沒趕人，還笑著說：「你們進來沒關係啦。」

「成功路上」劇情描述80、90年代之際，在台灣經濟起飛末期的變革時代，讓年長觀眾勾起回憶、年輕觀眾感到好奇，藉由那個時代，也映照觀眾正所處的鉅變時代。

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故事將探討不同世代對「成功」的理解與詮釋，帶領觀眾思考屬於自己的成功定義，更通過劇中角色的家庭親子相處，爭執衝突、思念羈絆以真實生活為背景，深入刻畫親情、夢想與自我認同等議題，盼引起觀眾的共鳴與反思。

「成功路上」每週日晚間8時在公視台語台、晚間10時在華視主頻播出，晚間11時在Netflix、iQIYI愛奇藝國際版上架更新。（編輯：張雅淨）1140505

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