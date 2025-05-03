日治學甲公學校舍修復開工 將化身文資建材銀行

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市歷史建築日治時期原學甲公學校舍年久失修，屋瓦塌陷，出現漏水、壁體龜裂及壁癌等問題，修復工程日前開工，須以3年整修，預定2028年完工，再化身為南區文資建材銀行。

修復工程總經費新台幣7000萬元，修復後收存建材將提供台南傳統藝術中心傳習使用。

建於大正7年（1918年）的學甲公學校舍後來成為創立於1958年的天仁高級工商職業學校汽車引擎實習工場，1983年曾依原外觀整修，設整修紀念碑。天仁工商由於少子化2015年停止招生，校地捐贈台南市政府，學甲公學校舍2018年登錄為台南歷史建築。

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台南文化資產管理處表示，學甲公學校舍修復活化再利用後，將擴增建材銀行服務功能。

學甲公學校舍歷史建築登錄理由為日治時期典型紅磚拱圈教室，代表當時公學校建築案例，具台南地區初等教育史意義。（編輯：李明宗）1140503