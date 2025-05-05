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牛煦庭盼與罷團辯論 萬美玲邱若華籲支持者相挺

2025/5/5 18:41
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市第1、4、6選區罷團今天2階送件，國民黨籍立委牛煦庭再度喊話罷團領銜人公開辯論；立委萬美玲呼籲支持者站出來；立委邱若華則說，完全尊重，會用表現讓市民來判斷。

桃園市第1、第4、第6選區合組的桃園146罷免團隊上午送交第2階段連署書並公布數據，桃園第1選區罷免牛煦庭公民團體領銜人陳曉煒宣布，桃1選區、桃4選區及桃6選區都已超越送件門檻。

牛煦庭在台北接受媒體聯訪表示，連署送出的份數要等查對後的結果才能做政治研判。料敵從寬，沒有什麼比領銜人陳曉煒更能代表這股民意力量，他喊話陳曉煒應說清楚、講明白，罷免連署書的份數越多陳曉煒應更有底氣，大可透過公開辯論把他擊倒，「這樣大罷免不就大成功了嗎」，希望陳曉煒思考是否公開辯論的決定。

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萬美玲發布聲明表示，感謝桃園鄉親24年的信任託付，政治惡鬥的大罷免想要強行推翻民主選舉結果，遺憾看見各種鋪天蓋地的抹黑抹紅及造謠。面對罷免案即將進入第3階段，「這一次只有靠我們自己的力量才能終止惡鬥」，她懇託支持者一定要站出來，守護選出的立委及台灣的民主價值。

邱若華指出，在聽到消息的當下心裡是平靜的，因為這是現在制度下不可避免的挑戰，她完全尊重，在民主社會裡，不同的聲音是正常的，大家對於政治參與的方式也都不同，面對挑戰別無他法，就是繼續把事情做好，用表現讓大家來判斷，期望讓政治回歸理性，讓立委們有空間繼續好好做事。（編輯：黃名璽）1140505

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