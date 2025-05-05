白宮發AI圖慶星戰日 川普化身絕地武士手持紅色光劍

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮今天在社群媒體X和Instagram官方帳號發布總統川普的人工智慧（AI）生成圖，他化身壯碩的絕地武士、手持紅色光劍，此舉旨在慶祝星際大戰日（Star Wars Day）。

白宮貼文說道，「祝所有人5月4日快樂，包括激進的左派瘋子，他們正把西斯領主（Sith Lords）、謀殺者、毒梟、危險的囚犯，以及MS-13黑幫成員帶回我們的銀河系。你們不是反抗軍，而是（邪惡）銀河帝國。願原力與你同在（May the 4th be with you）。」

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，儘管貼文指稱川普（Donald Trump）的政治對手是「星際大戰」宇宙中的反派角色西斯領主，但圖中川普手持紅色光劍，傳統上只有「黑武士」達斯維德（Darth Vader）這類電影中的反派角色才會使用。除了少數例外，正派的一方幾乎都使用藍色或綠色光劍。

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這不是白宮第一次發布川普的AI生成圖。羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日逝世後，白宮本月3日在X和Instagram官方帳號發布一張川普扮演教宗的AI圖。

星戰日源自於「星際大戰」系列電影中經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you），為5月4日（May Fourth）的英語諧音。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140505