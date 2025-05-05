加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.9 最大震度花蓮4級
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 國際

白宮發AI圖慶星戰日 川普化身絕地武士手持紅色光劍

2025/5/5 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮今天在社群媒體X和Instagram官方帳號發布總統川普的人工智慧（AI）生成圖，他化身壯碩的絕地武士、手持紅色光劍，此舉旨在慶祝星際大戰日（Star Wars Day）。

白宮貼文說道，「祝所有人5月4日快樂，包括激進的左派瘋子，他們正把西斯領主（Sith Lords）、謀殺者、毒梟、危險的囚犯，以及MS-13黑幫成員帶回我們的銀河系。你們不是反抗軍，而是（邪惡）銀河帝國。願原力與你同在（May the 4th be with you）。」

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，儘管貼文指稱川普（Donald Trump）的政治對手是「星際大戰」宇宙中的反派角色西斯領主，但圖中川普手持紅色光劍，傳統上只有「黑武士」達斯維德（Darth Vader）這類電影中的反派角色才會使用。除了少數例外，正派的一方幾乎都使用藍色或綠色光劍。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這不是白宮第一次發布川普的AI生成圖。羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日逝世後，白宮本月3日在X和Instagram官方帳號發布一張川普扮演教宗的AI圖。

星戰日源自於「星際大戰」系列電影中經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you），為5月4日（May Fourth）的英語諧音。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140505

川普
川普證實曾提議派美軍赴墨打擊毒梟 墨西哥拒絕菲美進行關稅磋商 菲：進展相當順利
方濟各
實現教宗方濟各遺願 專車改造成診療車救助加薩兒童捷克政府：澤倫斯基5/4訪問布拉格 會晤總統帕維爾
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新台幣強升 研華：不會因升值向客戶漲價
24
更多編輯台推薦新聞：