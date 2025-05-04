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世界星戰日影迷扮絕地武士、帝國風暴兵 主題路跑氣氛嗨【圖輯】

2025/5/4 10:41（5/4 12:00 更新）
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2025年星際大戰主題路跑新北場4日上午在新北市大都會公園登場，吸引許多民眾到場參加。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
2025年星際大戰主題路跑新北場4日上午在新北市大都會公園登場，吸引許多民眾到場參加。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
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（中央社網站4日電）今天是星際大戰日（Star Wars Day），「2025年星際大戰主題路跑」新北場4日在新北大都會公園舉行，不少星戰迷扮裝電影「星際大戰」中經典角色共襄盛舉，並為參與路跑活動民眾打氣。

星戰日源自於「星際大戰」系列電影中經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you），為5月4日（May Fourth）的英語諧音。

「2025年星際大戰主題路跑」新北場4日在新北大都會公園登場，許多星戰迷扮裝電影「星際大戰」中絕地武士、莉亞公主及帝國風暴兵等經典角色參與，現場氣氛熱鬧。「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」活動共有4場，新北市4日起跑，新竹場、高雄場及台中場分別於11日、18日、25日登場。

台北市北投中心新村3日亦有舉辦星戰日主題活動，大批星戰迷扮演成電影中喜愛的角色，一同揮舞各色光劍互動，吸引不少遊客合影留念。

影片來源：中央社攝影看世界

星際大戰路跑新北場

不少民眾特別扮裝成電影「星際大戰」角色到場參與。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
不少民眾特別扮裝成電影「星際大戰」角色到場參與。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
各地影迷齊聚，還特別扮裝成電影「星際大戰」中的經典角色。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
各地影迷齊聚，還特別扮裝成電影「星際大戰」中的經典角色。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
不少影迷特別扮裝成電影「星際大戰」角色慶祝，參與活動盛事。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
不少影迷特別扮裝成電影「星際大戰」角色慶祝，參與活動盛事。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
不少民眾扮裝成科幻電影「星際大戰」中的角色，現場氣氛熱鬧。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
不少民眾扮裝成科幻電影「星際大戰」中的角色，現場氣氛熱鬧。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾打扮成科幻電影「星際大戰」中的角色，並帶著星戰影集「曼達洛人」登場的角色古古（Grogu）玩偶到場。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾打扮成科幻電影「星際大戰」中的角色，並帶著星戰影集「曼達洛人」登場的角色古古（Grogu）玩偶到場。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
星戰迷戴著影集「曼達洛人」角色頭盔、手持光劍拍照留念。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
星戰迷戴著影集「曼達洛人」角色頭盔、手持光劍拍照留念。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別打扮成科幻電影「星際大戰」中的角色到場，擺出姿勢拍照留念。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別打扮成科幻電影「星際大戰」中的角色到場，擺出姿勢拍照留念。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別扮裝帶著小朋友到場，一同慶祝「星際大戰日」。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別扮裝帶著小朋友到場，一同慶祝「星際大戰日」。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別裝扮成電影「星際大戰」中的經典角色，相當吸睛。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日
民眾特別裝扮成電影「星際大戰」中的經典角色，相當吸睛。中央社記者趙世勳攝 114年5月4日

北投中心新村星戰日主題活動

世界星戰日前夕，大批星戰迷3日下午前往台北市北投中心新村參與變裝主題遊行，大小朋友開心共襄盛舉，合影留念。中央社記者徐肇昌攝　114年5月3日
世界星戰日前夕，大批星戰迷3日下午前往台北市北投中心新村參與變裝主題遊行，大小朋友開心共襄盛舉，合影留念。中央社記者徐肇昌攝　114年5月3日
大批星戰迷扮演成喜愛的角色並一同揮舞各色光劍，開心互動。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
大批星戰迷扮演成喜愛的角色並一同揮舞各色光劍，開心互動。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
不少星戰迷盛裝參與，並與到訪的小遊客們開心持光劍互動。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
不少星戰迷盛裝參與，並與到訪的小遊客們開心持光劍互動。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
現場滿是科幻片星際大戰中經典角色，也有不少遊客盼能合影留念。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
現場滿是科幻片星際大戰中經典角色，也有不少遊客盼能合影留念。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
大批星戰迷3日打扮成喜愛的角色前往北投中心新村參與活動，手持光劍開心遊行。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
大批星戰迷3日打扮成喜愛的角色前往北投中心新村參與活動，手持光劍開心遊行。中央社記者徐肇昌攝 114年5月3日
影片來源：中央社攝影看世界

（編輯：李念庭）1140504

#星際大戰
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