世界星戰日影迷扮絕地武士、帝國風暴兵 主題路跑氣氛嗨【圖輯】
2025/5/4 10:41（5/4 12:00 更新）
（中央社網站4日電）今天是星際大戰日（Star Wars Day），「2025年星際大戰主題路跑」新北場4日在新北大都會公園舉行，不少星戰迷扮裝電影「星際大戰」中經典角色共襄盛舉，並為參與路跑活動民眾打氣。
星戰日源自於「星際大戰」系列電影中經典台詞「願原力與你同在」（May the force be with you），為5月4日（May Fourth）的英語諧音。
「2025年星際大戰主題路跑」新北場4日在新北大都會公園登場，許多星戰迷扮裝電影「星際大戰」中絕地武士、莉亞公主及帝國風暴兵等經典角色參與，現場氣氛熱鬧。「2025年星際大戰主題路跑 Star Wars Run」活動共有4場，新北市4日起跑，新竹場、高雄場及台中場分別於11日、18日、25日登場。
台北市北投中心新村3日亦有舉辦星戰日主題活動，大批星戰迷扮演成電影中喜愛的角色，一同揮舞各色光劍互動，吸引不少遊客合影留念。
影片來源：中央社攝影看世界
星際大戰路跑新北場
北投中心新村星戰日主題活動
影片來源：中央社攝影看世界
（編輯：李念庭）1140504
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