政院：持續因應關稅影響 盼立院支持

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（中央社記者高華謙台北5日電）總統賴清德就職將滿1週年，媒體點名多位閣員恐遭撤換。政院人士今天回應，行政團隊持續積極應對美國對等關稅以及多變的國際情勢對台灣的影響，期盼立院支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。

媒體報導，民進黨看好罷免氣勢，在5月20日後、罷免投票前，賴清德總統將進行內閣改組，轉型為「戰鬥型內閣」，迎戰後續罷免投票及立院補選。

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對於內閣改組傳聞，政院人士表示，行政團隊持續積極應對美國對等關稅以及多變的國際情勢對台灣所造成的影響，已在4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，期望透過「強化韌性」、「支持產業」、「照顧民生」以及「安定就業」等4大主軸，給予台灣社會最健全支持。

政院人士說，也期盼立院朝野黨團予以支持，為台灣產業做最堅實的後盾。（編輯：萬淑彰）1140505