中國軍隊出現反腐運動 分析指內部競爭促成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港5日電）中國軍隊高層近幾年持續出現反腐運動，不少高層因此落馬，有分析指出，促成這場反腐運動的因素之一，是中國國家主席習近平支持者之間的內部競爭。

英文南華早報今天在報導中引述分析說，中國當局針對解放軍（共軍）高層所推行的反腐運動，不應被視為習近平對軍隊控制力薄弱的標誌。

但他們也指出，這場運動對軍隊的戰備和現代化的影響是有限的。此外，習近平支持者之間的內部競爭可能是促成這場運動的背後因素之一。

報導表示，過去兩年，由習近平領導的中央軍委7名成員之中，已有兩人被調查及落馬，而第3名成員在一個多月前也從公眾視野中消失。

報導提及，近兩年遭調查及落馬的解放軍高層有苗華（前中央軍委委員）、李尚福（前國防部長）、魏鳳和（前國防部長）。在過去幾週，何衛東（中央軍委副主席）也在一連串高層活動中消失。

對於解放軍高層出現的這場反腐運動，報導引述一位北京政治分析家說，對高層的打擊並不意味著習近平對軍隊的控制正在減弱，因為他的反腐運動和軍事改革都在全速推進。

這位拒絕透露姓名的分析家說，「習近平控制解放軍最有力的工具是反腐運動，這讓他得以清除腐敗、不忠誠和無能的官員。與此同時，他的軍事改革計畫可以讓他重塑解放軍的架構和現代化，提拔忠誠和有能力的將領擔任新設立的關鍵職位。我認為這些因素沒有變化。」

他並說，「習近平對軍隊的控制力雖然肯定比不上毛澤東、鄧小平等老軍人，但肯定比江澤民、胡錦濤強得多」，原因是江澤民和胡錦濤在出任領導人之前沒有重要的軍事背景或人脈，但習近平卻能夠利用其父親習仲勳的影響力，以及他曾擔任前國防部長耿飈的秘書的經歷。

他補充說，習近平對軍隊高層的任命表現出了壓倒性的、不容置疑的控制力，尤其是在2022年中共二十大之後，因為大多數中央軍委成員都被認為是習近平的忠實擁護者。

但報導同時引述其他專家說，習近平支持者之間的內部競爭也可能是造成軍隊高層接受調查的原因之一。

報導引述一位北京分析家說，「他們都是習近平的忠實擁護者，但這並不意味著他們之間沒有摩擦或緊張。距離中共二十一屆全國代表大會召開僅剩兩年，下一屆中央軍委的高層領導職位競爭異常激烈。」

此外，報導引述中共中央黨校刊物「學習時報」前副編審鄧聿文（現居美國）表示，正在進行的軍隊清洗對解放軍的戰備狀態的影響非常有限，因為接替被清洗將領的人會更加努力地進行訓練，希望做出好成續，讓習近平留下深刻印象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄧聿文說，鑑於習近平對高層任命擁有壓倒性控制權，這些反腐行動實際上會讓他更加有權勢，因為這表明他「對誰該上任、誰該下台擁有最終決定權」。

他又說，「我沒有看到解放軍減少訓練或放緩現代化步伐的跡象。他們仍在通過定期演習對台灣施加壓力。事實上，撤換一些高級將領可以鼓勵他們的競爭對手或下屬更加努力，以便向習近平證明他們是合資格的候選人。」（編輯：吳柏緯）1140505