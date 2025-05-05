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將接國民黨基隆黨部主委 林沛祥：找回人民信任

2025/5/5 18:53
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆地檢署偵辦死亡連署案，經複訊後諭令國民黨基隆市黨部主委吳國勝交保。吳國勝將調至黨中央，由立委林沛祥接掌市黨部主委，林沛祥說，國民黨在基隆需重新找回人民的信任。

檢察官偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪，提議書涉死亡連署，日前搜索國民黨基隆市黨部，經檢察官複訊後，將吳國勝從證人身分改列為被告，諭令新台幣30萬元交保。

國民黨基隆市黨部已對黨員發出邀請函，將於9日下午3時在國民黨基隆市黨部禮堂舉行「基隆市黨部主任委員交接布達典禮」。

林沛祥今天表示，這次任命是臨危授命，在基隆黨部面臨風波、外界高度關注的時刻，他並不逃避。他是土生土長的基隆人，更是國民黨的一份子，責任到了他面前，他就會挺身而出扛下來。

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林沛祥指出，國民黨在基隆需要重新整隊、找回人民的信任。他會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚共識。

林沛祥說，目前局勢確實艱難，責任確實沉重，但越是這樣的時候，越需要有人挺身而出。他希望透過努力做事，逐步修補民眾對國民黨的信心，也讓基隆人看見國民黨是能做事、會承擔的政黨。（編輯：李淑華）1140505

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