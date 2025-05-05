竹縣拖車受困 吊車搶救脫鉤釀翻覆

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣竹東警分局今天表示，1名拖車駕駛不熟路況受困寶山鄉1處道路，吊車業者救援卻脫鉤，導致拖車翻落損毀，所幸無人傷亡，已於此路段擺放交通錐警示，提醒用路人。

新竹縣警察局竹東分局楓橋派出所副所長鄭吉宏接受媒體訪問表示，黏姓拖車駕駛今天行駛寶山鄉通學路，卻因不熟路況，受困於道路，向吊車業者求救。

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鄭吉宏表示，吊車業者前往協助脫困時，不慎脫鉤導致拖車翻落寶山路二段，現場高低落差達9至10米、約3層樓高，拖車損毀所幸無人傷亡，警方已設交通錐警示來往車輛，提醒用路人注意安全。

寶山鄉長邱振瑋告訴中央社記者表示，此段道路為通學路屬農路並禁止大卡車、貨車進入，在路口處有設警告標誌「本道路多狹窄彎曲，供小型農用車輛使用，請小心慢行」，但會有駕駛不熟路況，隨導航誤入，已經通報新竹縣政府，將安排會勘，改善道路標誌。（編輯：陳清芳）1140505