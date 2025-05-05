黃保羅6日先發拚助悍將主場止敗 桃猿派洋投威能帝

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職富邦悍將明天派出本土投手黃保羅先發迎戰樂天桃猿隊，力拚中止新莊主場6連敗、近期3連敗，桃猿隊派出目前本季還沒有敗績的洋投威能帝先發應戰。

中華職棒富邦悍將隊昨天以2比13不敵統一7-ELEVEn獅隊，吞下主場6連敗，明天繼續在新莊棒球場迎戰桃猿隊、力拚止敗，派出21歲本土投手黃保羅先發。

黃保羅前一場先發為4月29日對台鋼雄鷹隊，僅投2局花了66球，被敲出9支安打，包括1發全壘打，失掉7分（4分責失分）、吞下個人本季首敗，本季還沒有與桃猿交手紀錄，勝投也還沒有開張。

黃保羅目前為止中職生涯一軍僅在2023年對桃猿有過1場先發，投4.1局被敲6支安打，包括被梁家榮敲出滿貫砲，單場失掉5分責失分、承擔敗投；梁家榮2日接受肩胛上神經減壓手術，順利的話下半季才能歸隊。

桃猿隊派出本季先發出賽表現穩定的洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝在4月8日對悍將先發，投6.1局被敲出7支安打，失掉3分（2分責失分）、奪下勝投，目前為止一軍5場先發出賽，戰績3勝、沒有敗績，防禦率1.97。

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明天另外一地賽事為台鋼雄鷹在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，兩隊都派出洋投先發，雄鷹隊洋投石萬金（Spenser Watkins）中職生涯首場先發出賽對手就是龍隊，4月3日先發投5局失掉3分（2分責失分）、承擔敗投，目前為止本季一軍5場先發，戰績1勝3敗、防禦率3.81。

龍隊派出洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發，鋼龍本季的首場先發對手也是雄鷹隊，投6局無失分、奪下勝投；鋼龍目前為止本季5場出賽都是優質先發，戰績3勝、沒有敗績，防禦率0.57、表現出色。（編輯：李亨山）1140505