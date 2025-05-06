張育成復健新進度將室內練打 強調要保持微笑

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（中央社記者楊啟芳新北6日電）中職富邦悍將張育成之前因左肩關節拉傷下二軍，不過這星期將進行室內練打，再看身體狀況。近期悍將在主場戰績不佳，張育成表示，「我們一樣保持微笑，面對每一場球賽。」

張育成在4月13日比賽因為撲壘傷到左肩，並於4月18日下二軍，這段期間都在復健。悍將總教練陳金鋒今天表示，張育成將在9日進行室內練打，「目前沒有什麼問題，因為已經休3個星期了，要先從基本的開始慢慢加，慢慢有揮擊的感覺。」

張育成表示，「因為已經很久沒有打擊了，先從技術開始，再看看復健過程當中有沒有更痠痛、要去注意的地方，希望之後開始打擊訓練後，不要有任何不舒服。」張育成指出，自己生涯中是第一次遇到因為撲壘傷到肩膀，「如果復健中途又弄到，又要多休好幾天。」

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近期悍將戰績不佳，在今天賽前已經於新莊棒球場吞下主場6連敗，張育成說：「我們一樣保持微笑，面對每一場球賽、每一次訓練。」

此外，之前因為本壘攻防導致手腕不舒服的戴培峰，今天已重返先發打線，擔任第5棒、指定打擊；申皓瑋雖然腿部有些不舒服，但此戰仍留在先發名單中，打第4棒、守中外野，不過陳金鋒強調，「太勉強的話要稍微控制。」（編輯：張雅淨）1140506