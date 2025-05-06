加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒2/300
首頁 / 運動

林立二軍出賽近期有望歸隊 教頭對張趙紘有期許

2025/5/6 17:10（5/6 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒樂天桃猿隊林立（圖）6日在二軍出賽，敲出2支安打，教頭古久保健二表示，林立會再打1場二軍賽事，近期有望歸隊一軍。（中央社檔案照片）
中華職棒樂天桃猿隊林立（圖）6日在二軍出賽，敲出2支安打，教頭古久保健二表示，林立會再打1場二軍賽事，近期有望歸隊一軍。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北6日電）中職樂天桃猿隊林立今天在二軍出賽，敲出2支安打，教頭古久保健二表示，林立會再打1場二軍賽事，有望這週歸隊一軍；古久保健二也對下二軍調整打擊狀況的張趙紘有期許。

開季打擊手感火燙的林立因跑壘導致左腳踝受傷，在4月19日下二軍，經過2個星期多的休養，今天桃猿隊二軍在嘉義市棒球場的賽事，林立先發打第1棒、擔任右外野手，3打數敲出2支安打，在6局下退場休息。

談到林立歸隊時間，桃猿隊總教練古久保健二今天表示，先看林立明天的身體狀況，還會在二軍打1場比賽，如果可以正常打完整場，可能這週就可以歸隊一軍。林立在下二軍前出賽13場，轟出4發全壘打，打擊率達3成96。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，桃猿隊備受期待的19歲新秀張趙紘在昨天被下放二軍，他是去年桃猿隊季中選秀第1指名，近期在一軍出賽5場，12打數敲出1支安打。

古久保健二表示，張趙紘這幾場成績沒有打出來，沒有那麼理想，因此拉比較有經驗的吳桀睿上一軍，「主要是他自己打擊上的Timing沒有抓得很好，有跟他講說第1顆球就可以做全力揮擊的準備，以後他的選手生涯還很長，對他很有期待。」（編輯：張雅淨）1140506

林立
頂替傷兵扛第4棒 林智平：不管哪棒都會有壓力林智平扛桃猿第4棒 教頭盼廖健富想法乾脆一點
古久保健二
徐若熙好投僅讓前4棒上壘 桃猿靠林泓育突破搶勝桃猿13失誤6隊最多 古久保直言馬傑森次數較多
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃保羅6日先發拚助悍將主場止敗 桃猿派洋投威能帝
24
更多編輯台推薦新聞：