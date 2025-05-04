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獅擊敗悍將4連勝 陳重廷5打點感謝隊友積極跑壘

2025/5/4 20:59
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊打線發揮，團隊敲出14支安打，陳重廷單場5打點平生涯最多，率隊以13比2擊敗富邦悍將、近期4連勝；陳重廷感謝隊友積極跑壘製造機會，不固定先發出賽會盡量調整。

獅隊作客新莊棒球場與悍將交手3連戰橫掃，今天2局上胡金龍率先敲出安打、盜上二壘，潘傑楷內野安打，陳重廷高飛犧牲打幫助球隊先馳得點，4局上陳傑憲靠著失誤一口氣跑上三壘，胡金龍高飛犧牲打送回球隊第2分。

悍將5局下靠著董子恩、葉子霆安打，孔念恩四壞保送，豊暐高飛犧牲打先追1分，再靠著滾地球跑回追平分。

獅隊6局上再起攻勢，邱智呈二壘打、靠著犧牲觸擊推進上三壘，2人出局後潘傑楷選到保送上壘，陳重廷二壘打送回2分、再度要回領先。

8局上蘇智傑、潘傑楷敲安，陳重廷補上安打再送回2分，獅隊攻勢延續，再靠著盜壘、失誤、保送、陳重羽、許哲晏都敲出帶有打點安打，再靠著接連四壞保送、滾地球、蘇智傑二壘打添分，單局攻下8分、奠定勝基。

獅隊9局上林岱安敲出二壘打，靠著滾地球推進上三壘，林佳緯適時安打，送回團隊第13分。

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獅隊先發投手林詔恩今天總計用90球投5.1局，被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第2勝。

陳重廷單場2安5打點，打點數平生涯單場新高，獲選MVP，他表示，可以有這麼多分打點，感謝隊友幫忙、認真跑壘，讓下一棒的打者比較好攻擊，今年先發出賽機會比較不固定，只能多花時間想、盡量調整，可以做到80分表現就算滿意。（編輯：陳政偉）1140504

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