韓駐台代表替悍將開球 開心韓籍啦啦隊被溫暖接受

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）駐台北韓國代表部代表李殷鎬今天受邀替中職富邦悍將開球，李殷鎬開心韓國的啦啦隊在台灣被溫暖接受，也提升台灣人對韓國的關注，期待未來台韓間有更多交流和發展。

悍將今天繼續在主場新莊棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，連兩天韓國主題日，Fubon Angels「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞合體應援，昨天中場南珉貞獨秀演出，今天賽前李珠珢舉辦加入悍將後首次的官方簽名會，中場也將安排李雅英SOLO登場。

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今天開球儀式由YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」擔任開球投球，駐台北韓國代表部代表李殷鎬擔任開球打者；李殷鎬先前也曾受邀在台北大巨蛋開球過，此次是首度替悍將開球。

李殷鎬開球後接受媒體訪問表示，很開心韓國的啦啦隊來到台灣，被台灣人溫暖接受，也藉此提高台灣人對韓國的關注度，期待未來台韓間有更多體育娛樂上的交流。他並提到悍將把在韓國很有名的李珠珢帶來台灣，期待之後有更多交流的機會。（編輯：陳清芳）1140504