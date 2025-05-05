李雪「搜查瑠公圳」慘被害 複製人頭嚇到不敢看

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（中央社記者王心妤台北5日電）電影「搜查瑠公圳」今天試映，演員李雪主持映後座談，她在片中飾演無頭女屍，她笑說，為了打造這顆擬真人頭被迫蓋了10幾層石膏，成品真實到讓她不敢直視。

「搜查瑠公圳」今天試映，伯樂影業總經理林敬修、出品人邱瓈寬、導演賴俊羽、演員朱栢康、朱軒洋、梁修身、姚淳耀、潘儀君、李雪、王振復等人出席並與觀眾互動。

李雪此次飾演被害人「阿美」相當辛苦，需要先在臉上覆蓋10幾層石膏，只露出2顆鼻孔，讓她笑喊：「拍完我才發現我可能有幽閉恐懼症。」

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李雪也認為，角色死得太冤枉了，「那時代的家暴被當成家務事，女人只能忍耐或逃跑，這讓我非常不解也憤怒。演出時我把這股情緒壓下來，讓自己真正進入那個無聲吶喊的狀態。」她除了要練習台語口音，還要專注在打鬥戲時呈現角色的無助和掙扎。

「搜查瑠公圳」將於22日上映。（編輯：張雅淨）1140505