拔河金牌教練郭昇永不放棄 從全癱到現身公益路跑

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（中央社記者黎建忠台北5日電）第12屆Wings for Life全球路跑賽今年台灣共吸引逾1300人報名，曾一度被醫生宣判全癱的景美女中拔河金牌教練郭昇，首度現身力挺公益，並在老婆協助下走完1公里，展現不放棄人生的決心。

Wings for Life全球路跑賽在2014年首度舉辦，是專為脊髓損傷患者所舉辦的公益路跑賽，並在昨晚7時全球一同開跑到深夜，台灣賽的跑者們透過線上App與耳機聆聽「虛擬終結者號」的追趕和鼓勵，一同與全球跑者完成目標。

熱愛鐵人三項運動的景美女中拔河隊教練郭昇，2018年騎單車上武嶺進行爬坡訓練時，遭到酒駕男子開貨車從後方追撞，一度被醫生宣布頸部以下全身癱瘓。

郭昇靠著過人的意志力和不放棄的決心，不但重新站起來，還回到學校執教，現在更站出來參加Wings for Life路跑，獻出公益活動處女秀。

郭昇在接受中央社訪問時表示，其實2021年就接獲這個活動的邀約，不過當時身體狀況還不太好，但一直有把這件事情放在心上，所以就更加積極復健，「直到前幾年擺脫輪椅和助行器，才終於在今年3月決定站出來支持公益活動。」

郭昇提到，過去這幾年的漫長復健日子，最難熬的就是心態，尤其每當復健狀態起伏不定時，心情也會大受影響，還好靠著妻子王柔鈞和2個兒子的親情力量支撐了下來。

王柔鈞在一旁透露，由於大兒子在高雄讀書，所以不太常回家，但每次回到家，都會跟爸爸說進步很多，而且離家時也會給爸爸一個大擁抱，這些都是郭昇受傷前所沒有的景象。

郭昇回憶提到，受傷之後重新回到拔河訓練場，自己的性格變得溫和、聲音也因傷變小聲，原本以為學生會開心，「沒想到2020年世界盃前夕，拔河隊的學生們主動跑來找我，並且跟我說，希望能像以前那樣兇她們、指導她們，當下我們大家都紅了眼眶。」

這次選擇站出來，郭昇就是想告訴所有脊髓損傷患者，「現代醫學非常進步，不論醫生怎麼說，只要自己不放棄自己，不要把自己當廢人，都有恢復健康的可能性，就像我一樣，誰能想到現在可以走1公里路。」

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郭昇的勵志人生還沒結束，他今年將擔任成都世運會女子拔河隊教練力拚6連霸。他說：「雖然現在有些傷兵問題，但我想選手看到我參加這場路跑賽後，應該都有信心繼續拚戰。」

今年Wings for Life全球路跑賽由來自191個國家同時開跑，總跑者人數破31萬人，募得860萬歐元（約新台幣2.96億元）的報名費及相關捐款金額。（編輯：張雅淨）1140505