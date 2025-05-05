貴州遊船翻覆救援告一段落 總計10死70傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國貴州黔西4日下午發生遊船翻覆事故，據最新通報指出，最後一名失聯者於今天中午尋獲，但已身亡。這起事故總計造成70人受傷、10人死亡，另有4人並未受傷。

根據中國官媒央視、新華社報導，昨天下午4時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區的六廣河水域，因為遭遇突發大風，造成4艘遊船傾覆，共84人落水。

根據稍早最新通報，已尋獲最後一名失聯者，但失聯者已經死亡。總計在這場意外中的84名落水者，有4人安全未受傷，70人無生命危險並送醫治療，有10人不幸身亡。

報導指出，經過調查後證實，翻覆的4艘遊船中，2艘載客船均未超載，另2艘則停靠岸邊，未載客。

事故後，貴州省委、省政府立即率應急、公安、消防、交通、衛健、水利、文旅等相關部門趕赴事故現場指揮應急處置和救援工作。據統計，總共調集約500人。

緊鄰貴州的四川省，今天以文化和旅遊廳的名義發布「關於進一步做好全省文旅行業安全防範工作的緊急通知」，要求落實風險隱患排查整治、嚴格落實旅遊交通安全制度、紮實做好應對處置工作準備。

對於觀光遊船，提醒必須落實「不得租用未取得經營許可」、「不得租用未持有有效法定證書」、「不得租用未配備必要救生設備」的「三不租」方針，以及每艘船「按照乘客定額100%配備救生衣」、「乘客100%穿戴救生衣」等「兩個100%」政策。

透過 Google News 追蹤中央社

文中強調，要對A級旅遊景區等涉山涉水類文旅場所的安全風險隱患排查整治，盡力把風險隱患降至最低，切實維護人民群眾生命財產安全。

另據新華社，事件發生後，中共總書記習近平於昨天晚間表示，要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140505