中國關稅戰後首個長假 消費表現成評估內需動力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）今年的中國五一長假，正值美中關稅戰正酣，中國以不跪與不妥協回應。關稅戰後首個長假，消費表現將是外界預估其內需動力的標準之一。民眾在經濟動盪下湧入寺廟拜財神，折射所需的心理慰藉。

今年的五一長假，著名的南鑼鼓巷、鐘鼓樓、三里屯、故宮等地滿是遊客。官方在各大景點部署警力戒備，穿著紅色背心的志工三三兩兩的成群，維持秩序。

今年的長假籠罩在美中關稅戰陰霾之下。中國官方在這一個月以來，態度愈趨強硬，對於美國總統川普的關稅令，以及有無與中國官方接觸，均表現出不妥協與不讓步的態度。

中共高層已對這場關稅戰定調，鬥爭是主要方向。中國外交部長王毅在國際場合上大力批評美方，並稱「妥協只會讓霸凌者得寸進尺」；中國外交部連番表態，中美元首並沒有通話。

中國官方多次論及將辦好自身的事，促消費，穩經濟、擴內需被視為應對外部挑戰的重要工作，但是內需是否能取代對美貿易缺口仍是不小挑戰。今年假期後公布的消費市場狀況，將是衡量其內需發展的重要指標之一。

然而，民間也是「辦好自己事」的氣氛濃厚。細看人潮湧入廟宇拜財神，比如最新一處是在北鑼鼓巷，經過80多年重新向外開放的黃瓦增福財神廟，成為在關稅熱戰、消費信心下降與失業率居高不下的現今，中國民眾尋求的新慰藉之地。

廟方人員向記者介紹，這一廟宇是隨著去年北京中軸線申遺成功後，再度整修對外開放，他在現場一一教導前來參拜的民眾如何正確祭拜財神。

透過 Google News 追蹤中央社

根據解說牌上顯示，雍正還未登基時，國庫虧損，他曾向廟內增福財神發願，為國民祈求財富，後財政收入好轉，到雍正登基後，國庫存銀一度增加數倍。

民眾魚貫而入，虔誠地閉上雙眼、雙手拱起由左手包覆右手向財神祈求發財。有信眾說，她就是來祈求加薪，股票不要虧損而已。（編輯：謝怡璇）1140504

北京一間紀念品商店內，遊客在挑選紀念品。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日

黃瓦增福財神廟內，中國民眾期望自身能發財。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日

五一長假期間，北京鼓樓附近的人潮。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日