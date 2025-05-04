加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國際油價下跌 中油：汽柴油5日起各降1.1、1.4元
首頁 / 兩岸

中國關稅戰後首個長假 消費表現成評估內需動力

2025/5/4 10:45（5/4 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北京五一長假人潮多。圖為南鑼鼓巷入口處，外有警力戒備，維持秩序。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
北京五一長假人潮多。圖為南鑼鼓巷入口處，外有警力戒備，維持秩序。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）今年的中國五一長假，正值美中關稅戰正酣，中國以不跪與不妥協回應。關稅戰後首個長假，消費表現將是外界預估其內需動力的標準之一。民眾在經濟動盪下湧入寺廟拜財神，折射所需的心理慰藉。

今年的五一長假，著名的南鑼鼓巷、鐘鼓樓、三里屯、故宮等地滿是遊客。官方在各大景點部署警力戒備，穿著紅色背心的志工三三兩兩的成群，維持秩序。

今年的長假籠罩在美中關稅戰陰霾之下。中國官方在這一個月以來，態度愈趨強硬，對於美國總統川普的關稅令，以及有無與中國官方接觸，均表現出不妥協與不讓步的態度。

中共高層已對這場關稅戰定調，鬥爭是主要方向。中國外交部長王毅在國際場合上大力批評美方，並稱「妥協只會讓霸凌者得寸進尺」；中國外交部連番表態，中美元首並沒有通話。

中國官方多次論及將辦好自身的事，促消費，穩經濟、擴內需被視為應對外部挑戰的重要工作，但是內需是否能取代對美貿易缺口仍是不小挑戰。今年假期後公布的消費市場狀況，將是衡量其內需發展的重要指標之一。

然而，民間也是「辦好自己事」的氣氛濃厚。細看人潮湧入廟宇拜財神，比如最新一處是在北鑼鼓巷，經過80多年重新向外開放的黃瓦增福財神廟，成為在關稅熱戰、消費信心下降與失業率居高不下的現今，中國民眾尋求的新慰藉之地。

廟方人員向記者介紹，這一廟宇是隨著去年北京中軸線申遺成功後，再度整修對外開放，他在現場一一教導前來參拜的民眾如何正確祭拜財神。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據解說牌上顯示，雍正還未登基時，國庫虧損，他曾向廟內增福財神發願，為國民祈求財富，後財政收入好轉，到雍正登基後，國庫存銀一度增加數倍。

民眾魚貫而入，虔誠地閉上雙眼、雙手拱起由左手包覆右手向財神祈求發財。有信眾說，她就是來祈求加薪，股票不要虧損而已。（編輯：謝怡璇）1140504

#中共
#中國外交部
#故宮
#雍正
北京一間紀念品商店內，遊客在挑選紀念品。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
北京一間紀念品商店內，遊客在挑選紀念品。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
黃瓦增福財神廟內，中國民眾期望自身能發財。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
黃瓦增福財神廟內，中國民眾期望自身能發財。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
五一長假期間，北京鼓樓附近的人潮。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
五一長假期間，北京鼓樓附近的人潮。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
今年五一長假期間，北京三里屯太古里人潮。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
今年五一長假期間，北京三里屯太古里人潮。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月4日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：