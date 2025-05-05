嘉義配天宮聖母暨議長盃籃球賽開打 HBL勁旅吸睛

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽今天開幕，報名比賽的國、高中隊伍達111隊、共1800多人參與，更邀HBL（高中籃球聯賽）甲級知名男、女球隊參賽，增添可看性。

114年嘉義縣配天宮聖母暨議長盃國際籃球錦標賽今天上午在嘉義縣立體育館舉行開幕式，由朴子配天宮及嘉義縣體育會主辦，4月28日起至5月10日在體育館、朴子國中及東石國中等地開賽。嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達及朴子配天宮董事長蔡承宗、嘉義縣體育會理事長翁聰賢等人參與。

主辦單位告訴中央社記者，比賽區分高中男子HBL甲組邀請賽、高中女子HBL甲組邀請賽、高中男子甲組及乙組、高中女子組、國中男子甲組及乙組、國中女子組等8組別。其中，HBL甲級許多知名男、女籃球勁旅球隊受邀參賽，為賽事增添可看性。

翁章梁致詞表示，這項球賽邁入第13年，北從基隆、南至屏東，甚至東部的宜蘭及花蓮都有球隊參賽，已是全國籃球界的盛事；感謝朴子配天宮及議會的鼎力支持，學校團隊的協助及各贊助單位付出，讓球賽日漸精彩。

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他指出，選手們到朴子能為在地帶來商機，透過體育競賽時做良好的城市行銷，日後也能將賽事、景點合併宣傳，運動經濟結合地方產業是鄉鎮發展的大好機會。

張明達期許參賽的選手在籃球路上努力不懈，朝向國際舞台邁進，期待有一天在美國職籃能見到台灣的選手出賽。（編輯：戴光育）1140505