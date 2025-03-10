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未解除專輔恐停招 台南新榮高中盼有補救機會

2025/3/10 17:37（3/10 18:21 更新）
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教育部10日召開私校退場審議會，台南市私立新榮高中未解除專輔，將於114學年度停招、學年度結束時停辦。圖為新榮高中校門。中央社記者楊思瑞攝 114年3月10日
教育部10日召開私校退場審議會，台南市私立新榮高中未解除專輔，將於114學年度停招、學年度結束時停辦。圖為新榮高中校門。中央社記者楊思瑞攝 114年3月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）教育部今天召開私校退場審議會，台南市私立新榮高中未解除專輔，將於114學年度停招、學年度結束時停辦。新榮高中校長陳炳輝表示，將在收到正式公文後研議是否有補救機會。

陳炳輝告訴中央社記者，僅憑財務狀況評估就要求學校退場，對學校來說有點不公平，近年來新榮高中針對辦學教育積極努力，將等收到正式公文後再進一步研議是否有補救方法，也希望教育部能再給學校機會。

位於台南市柳營區新榮高中曾是南部地區籃球名校，在94學年度拿下HBL男子組冠軍，培養出的球員包括張容軒、張宗憲、葛記豪等人。但後來因招生不易，在110學年度解散籃球隊後，112年2月被教育部列入專案輔導學校。（編輯：孫承武）1140310

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