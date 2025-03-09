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HBL冠軍戰 北一女衛冕成功、松山睽違7年稱王

2025/3/9 22:51
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（中央社記者陳容琛台北9日電）113學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組冠軍賽今天正式落幕，女子組由北一女中完成校史首度2連霸，而壓軸男子組則由松山高中睽違7年再度舉起冠軍金盃。

113學年度HBL男、女子組冠軍賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中本季一路走來跌跌撞撞的松山，在複賽通過外卡戰考驗後，才順利晉級8強，接著又搭上4強末班車，即使不被外界看好，仍在昨天扳倒新興強權光復高中，取得冠軍戰門票。

松山今天與挑戰衛冕的南山上演「雙山大戰」，兩隊一路糾纏，最後靠著主控劉程恩狂飆24分、11籃板、12助攻、成為男子組冠軍賽首名繳出「大三元」的球員，搭配查傑的23分、11籃板及劉廷寬挹注22分，聯手以90比82力退南山，睽違7年再度登頂HBL賽場，同時是教練葉韋喬執教首冠。

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至於女子組部分，由衛冕軍北一女迎戰重返4強之列的永仁高中，在彭郁榛狂飆全場最高30分外帶5籃板、6助攻、5抄截的帶領下，北一女從首節就手握15分領先，雖然數度遭永仁縮小差距，但最後仍順利穩住陣腳，以96比84獲勝，如願完成校史首度2連霸。

在賽後頒獎環節，松山劉程恩榮膺男子組冠軍戰最有價值球員（FMVP），而彭郁榛則榮膺女子組FMVP，為本季賽事劃下完美句點。（編輯：黃名璽）1140309

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