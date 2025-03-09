賴總統出席HBL男子組冠軍賽 以行動支持體育

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德今晚前往台北小巨蛋出席「113學年度高級中學籃球聯賽（HBL）甲級總決賽」男子組冠軍賽，以實際行動支持國內體育賽事，為球員們加油喝采。

HBL男子組冠軍今天晚間出爐，松山高中靠著主控劉程恩繳出「大三元」成績單，在男子組冠軍戰以90比82力退南山高中，繼106學年度後再度勇奪冠軍金盃。

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總統府晚間發布新聞稿表示，賴總統今天前往台北小巨蛋出席「113學年度高級中學籃球聯賽（HBL）甲級總決賽」男子組冠軍賽，以實際行動支持國內體育賽事，為球員們加油喝采；比賽結束後，總統也為女子組冠軍北一女中及男子組冠軍松山高中頒發冠軍獎盃，肯定球員們精彩的運動表現。

教育部長鄭英耀、環境部長彭啓明、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、中華民國高級中等學校體育總會會長胡劍峯，與立法委員莊瑞雄、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷等人都出席觀賞賽事。（編輯：楊凱翔）1140309