HBL北一女彭郁榛學會調適情緒 開心獲得女子組FMVP

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（中央社記者陳容琛台北9日電）HBL高中籃球聯賽北一女中今天如願完成2連霸，其中冠軍戰狂飆30分的彭郁榛榮膺女子組FMVP，她表示，今年學會調適情緒，幫助自己在場上更穩定。

去年以全勝之姿封后的北一女，本季帶著衛冕者身分征戰HBL賽場，雖然在8強階段尚未達到最佳狀態，不過隨著團隊逐漸磨合到位，在4強接連擊敗淡水商工、永仁高中，如願締造校史首度2連霸。

其中，冠軍戰狂飆全場最高30分，外帶5籃板、6助攻、5抄截的高二後衛彭郁榛功不可沒，最後也榮膺女子組最有價值球員（MVP）頭銜。彭郁榛接受媒體聯訪時表示，很開心拿到這座獎項，「沒有拿到也沒關係，因為我們是以團隊為主，冠軍才是我們最想要達到的目標，而不是個人獎項。」

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彭郁榛笑說，沒想到冠軍戰手感如此火燙，自己也有點被嚇到，並透露高二這年學會調適情緒，在場上能夠更穩定，以前可能會因為上籃沒進、失誤，導致情緒受到影響，「現在已經能往好的方向去思考、好好享受比賽。」

連續2年HBL旅程皆以冠軍收尾，彭郁榛明年即將進入高三賽季，她坦言變成學姊確實會有一些壓力，不過怎麼把這些壓力轉換為動力，將是彭郁榛接下來的課題，「拚3連霸的話，我覺得先穩穩來，大家把該做的事做好。」（編輯：李錫璋）1140309

113學年度高中籃球聯賽（HBL）女子組北一女中9日下午與永仁高中爭搶冠軍金盃，北一女彭郁榛（前左）冠軍戰狂飆全場最高30分。中央社記者鄭清元攝 114年3月9日