HBL松山高中睽違7年封王 劉程恩飆大三元創紀錄獲FMVP
2025/3/9 22:06（3/9 22:46 更新）
（中央社記者陳容琛台北9日電）113學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰今晚在台北小巨蛋登場，松山高中睽違7年後再次摘下男子組冠軍金盃，其中主控劉程恩成為史上首名在冠軍賽繳出「大三元」球員，同時榮膺男子組FMVP。
松山在106學年度完成2連霸後，就未能再闖進冠軍戰，而本季在4強首戰不僅擊敗光復高中挺進冠軍戰，今天更靠著主控劉程恩繳出「大三元」24分、11籃板、12助攻，搭配查傑貢獻23分、11籃板以及劉廷寬挹注22分，如願扳倒衛冕軍南山高中，睽違7年再度舉起冠軍金盃。
值得一提的是，松山本季過程跌跌撞撞，複賽落入外卡賽，才順利前進8強，接著團隊磨合漸入佳境，搭上4強末班車，如今在不被看好的情況下奪冠，同時是總教練葉韋喬執教生涯首冠，更讓這座冠軍增添意義。
劉程恩賽後接受媒體聯訪時表示，其實沒想過拿到冠軍，全隊也都感到意外，並直言「大三元」是一個肯定，代表自己有能力做到這件事，「但我不太在乎個人表現，最重要還是拿下冠軍，意味著我們是冠軍球隊，也為我的高中生涯劃下最完美的句點。」
榮膺男子組冠軍戰最有價值球員（FMVP），劉程恩認為，很多隊友都值得這座獎項，「謝謝隊友幫助，才有現在的成績，也替矮個子球員爭一口氣，不用身材特別高，也可能拿到很多成績。」
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此役飆進4記三分球的劉廷寬表示，松山從預賽、複賽甚至到8強、決賽，都不被看好，很多評論還說松山只能拿後面名次，讓他更想用表現證明給網路上的人看。
查傑更提到，這次就是要打臉所有人，「相信我們今晚表現絕對讓所有人信服，這就是松山的實力。」（編輯：張雅淨）1140309
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