HBL松山高中睽違7年封王 劉程恩飆大三元創紀錄獲FMVP

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（中央社記者陳容琛台北9日電）113學年度高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰今晚在台北小巨蛋登場，松山高中睽違7年後再次摘下男子組冠軍金盃，其中主控劉程恩成為史上首名在冠軍賽繳出「大三元」球員，同時榮膺男子組FMVP。

松山在106學年度完成2連霸後，就未能再闖進冠軍戰，而本季在4強首戰不僅擊敗光復高中挺進冠軍戰，今天更靠著主控劉程恩繳出「大三元」24分、11籃板、12助攻，搭配查傑貢獻23分、11籃板以及劉廷寬挹注22分，如願扳倒衛冕軍南山高中，睽違7年再度舉起冠軍金盃。

值得一提的是，松山本季過程跌跌撞撞，複賽落入外卡賽，才順利前進8強，接著團隊磨合漸入佳境，搭上4強末班車，如今在不被看好的情況下奪冠，同時是總教練葉韋喬執教生涯首冠，更讓這座冠軍增添意義。

松山高中勇奪冠軍金盃，球員們賽後高舉教練葉韋喬（中）慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年3月9日

劉程恩賽後接受媒體聯訪時表示，其實沒想過拿到冠軍，全隊也都感到意外，並直言「大三元」是一個肯定，代表自己有能力做到這件事，「但我不太在乎個人表現，最重要還是拿下冠軍，意味著我們是冠軍球隊，也為我的高中生涯劃下最完美的句點。」

榮膺男子組冠軍戰最有價值球員（FMVP），劉程恩認為，很多隊友都值得這座獎項，「謝謝隊友幫助，才有現在的成績，也替矮個子球員爭一口氣，不用身材特別高，也可能拿到很多成績。」

松山高中劉程恩（左）榮膺男子組冠軍戰最有價值球員（FMVP）。中央社記者鄭清元攝 114年3月9日

113學年度高中籃球聯賽（HBL）賽事9日順利落幕，男子組冠軍松山高中陣中劉程恩（左）、女子組冠軍北一女中陣中彭郁榛（右）分獲FMVP，2人高舉獎盃慶祝。中央社記者鄭清元攝 114年3月9日

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此役飆進4記三分球的劉廷寬表示，松山從預賽、複賽甚至到8強、決賽，都不被看好，很多評論還說松山只能拿後面名次，讓他更想用表現證明給網路上的人看。

查傑更提到，這次就是要打臉所有人，「相信我們今晚表現絕對讓所有人信服，這就是松山的實力。」（編輯：張雅淨）1140309

113學年度高中籃球聯賽（HBL）松山高中9日晚間以90比82擊敗南山高中成功奪冠，松山陣中查傑（前中）全場拿下23分、11籃板，幫助球隊贏得勝利。中央社記者鄭清元攝 114年3月9日