泰帥盃高中籃球賽開幕 8支HBL勁旅同場較勁

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（中央社記者陳容琛新北28日電）邁入第3屆的「泰帥盃高中籃球賽」，今天在新北市泰山高中舉行開幕典禮，共有8支HBL勁旅同場較勁，期盼扮演「前哨戰」角色，讓球員提早為HBL賽季備戰。

「泰帥盃高中籃球賽」今年在6月27日至29日於泰山高中室內體育館舉行，採分組循環賽，除了地主泰山外，還有多支高中籃球聯賽（HBL）勁旅共襄盛舉，包含光復高中、東泰高中、能仁家商、基隆商工、東山高中及宜蘭高中，另外衛冕軍松山高中也參戰。

目標希望扮演「前哨戰」角色，泰帥盃提供球員在開學前的階段性訓練驗收，替HBL新賽季前整軍備戰，同時邀請到日本山形籃球協會大神訓章到場觀戰，另外多名泰山校友包含蔡宸綱、韓杰諭也有親臨現場幫學弟加油。

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由於泰山上季未能前進8強，今年必須從資格賽出發，爭取重返冠軍榮耀，泰山教練廖文彬接受中央社採訪時表示，本季將提早調整比賽週期，這次也利用泰帥盃與8強等級球隊競爭，藉以磨練團隊默契。

廖文彬指出，希望球員將泰帥盃視為成長養分，並當作一個階段的考核，從中檢視問題進而改善，並提到這次盃賽給予昔日愛徒張峻庭全權督軍的機會，他笑說，「總是到了該傳承的時候。」（編輯：李亨山）1140628