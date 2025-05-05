台幣飆升 朱立倫：政府不知企業哀鴻遍野只顧大內宣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨主席朱立倫今天說，這幾天台幣升值近10%，重傷台灣出口廠商。代工業、科技業、製造業面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀鴻遍野。

朱立倫強調，台美的關稅談判稅率必須在10%以下。這並非外交面子問題，而是關乎出口產業的生死線。政府必須捍衛全民生計與就業底線。這一戰，已經連敗2局了，關稅底線絕不容退。

新台幣升勢持續，繼2日單日狂升3.07%後，今天一開盤再展猛烈升勢，以30.91元開出後，短短15分鐘內，漲勢持續擴大至1元以上，閃見29元。

朱立倫透過臉書表示，1985年日本在壓力下日圓大幅度升值，結果泡沫破裂、經濟崩潰、失落10年。今天的台灣，面對美國關稅戰，還沒正式坐上談判桌，3月就先送去台積電對美1000億美元投資大禮包，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降。

朱立倫說，他一直不斷預警的匯率戰更是未戰先敗，這幾天新台幣兌美元從33.2元一路升值到30元以下，將近10%，重傷台灣出口廠商。特別是許多傳統產業本來利潤率就不高，匯率升值5%就可能吃掉全年利潤，更何況幾天的陡升，中小企業準備不及，壽險業更是重創。

透過 Google News 追蹤中央社

朱立倫認為，當全台代工業、科技業、製造業正面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀鴻遍野。

朱立倫批評，賴政府就職1年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗。每天拚政治，最後逼得全民只能自救，大家「反清復民」。反清德，護民主、救台灣。（編輯：萬淑彰、楊蘭軒）1140505