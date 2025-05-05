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龍山寺捐50公尺雲梯消防車 北市消：助高樓救災

2025/5/5 17:44（5/5 18:06 更新）
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艋舺龍山寺5日捐贈50公尺雲梯消防車給台北市消防局，由台北市長蔣萬安代表受贈，有助高樓建物火災搶救等任務。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月5日
艋舺龍山寺5日捐贈50公尺雲梯消防車給台北市消防局，由台北市長蔣萬安代表受贈，有助高樓建物火災搶救等任務。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年5月5日
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）為提升北市救災能量，艋舺龍山寺今天捐贈50公尺雲梯消防車給台北市消防局，由台北市長蔣萬安代表受贈，將配置於中正區第一救災救護大隊使用，有助高樓建物火災搶救等任務。

消防局今天發布新聞稿表示，財團法人台北市艋舺龍山寺上午在廟埕舉辦捐贈50公尺雲梯消防車典禮，蔣萬安親自出席代表受贈。

蔣萬安致詞表示，感謝龍山寺熱心協助消防工作的善行，有助提升北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，除表達由衷感謝之意，消防局也將秉持取之於社會、用之於社會的精神，不斷持續精進與突破，守護每名市民，打造一個安心、放心的宜居生活環境。

消防局指出，龍山寺自民國93年以來，已捐贈消防局雲梯消防車1輛、住宅用火災警報器1萬3200只、消防頭盔100頂、頭盔無線電配件30組、防災手冊3000本，以及搜救器材1批、熱顯像儀4組、火場指向器100只、電動油壓三用開門器2組，和小型水箱消防車3輛、空氣呼吸器用電子式壓力表及抬頭顯示器各69組，提升北市救災能量及強化市民居家安全。

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這次龍山寺再次集合四方信眾善款捐贈50公尺雲梯消防車1輛，消防局說，未來將配置於第一救災救護大隊使用。

消防局提到，本次捐贈雲梯消防車為執行高樓層救災任務的車輛，能快速接近一般救災車輛無法抵達高度，是不可或缺的堅強戰力，將有助於高樓建築物火災搶救及人命救助等任務。（編輯：蕭博文）1140505

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