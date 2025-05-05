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桃園母與男友吵架餵毒女兒 檢警送辦求刑12年

2025/5/5 18:46（5/5 18:56 更新）
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桃園地方檢察署婦幼組檢察官陳羿如指揮桃園市警局中壢分局偵辦案件，認許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法及毒品危害防制條例等罪嫌近日偵結起訴，建請法院從重量處有期徒刑12年。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年5月5日
桃園地方檢察署婦幼組檢察官陳羿如指揮桃園市警局中壢分局偵辦案件，認許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法及毒品危害防制條例等罪嫌近日偵結起訴，建請法院從重量處有期徒刑12年。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年5月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園許女去年底涉嫌餵食毒品給僅6個月大的女兒，桃檢審酌許女僅因情緒控管失當就對女嬰強行餵毒，依殺人未遂、毒品危害防制條例等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量處12年徒刑。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，113年12月23日間接獲桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、桃園市警局婦幼警察隊通報，有不足6個月大女嬰在林口長庚醫院接受治療，竟在尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、安非他命9860ng/mL，立即介入由檢察官指揮偵辦。

桃檢也指揮警方地毯式勘查被害人住處，追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命原因及有無相關毒物，並向醫院調取女嬰病歷及相關檢驗報告，發覺女嬰母親許女犯罪嫌疑重大，於114年1月4日傳喚許女到案訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢說，檢警追查發現， 許女於113年12月9日晚間與男友爭吵，當下欲帶同女嬰共赴黃泉，並強行灌入含有甲基安非他命的液體至女嬰口內，導致女嬰受有腦病變等傷害。

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事後許女自行將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應才揭發案情。

桃檢表示，婦幼組檢察官陳羿如指揮桃園市警局中壢分局偵辦案件，認許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法及毒品危害防制條例等罪嫌近日偵結起訴。審酌許女身為女嬰唯一照顧者，未善盡保護之責，建請法院從重量處有期徒刑12年，目前女嬰已由家防中心安置中，並定期就醫回診治療，盡力回復女嬰健康及生活。（編輯：陳清芳）1140505

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