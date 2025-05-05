北埔鄉綜合行政大樓動土 打造客庄生活交流中心

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣北埔鄉公所今天辦綜合行政大樓暨親子公園新建工程動土，客委會主委古秀妃出席說，此處大樓將成為客庄生活交流中心，能滿足文化傳承、運動休閒、公共托育等功能。

北埔鄉公所今天辦新建工程動土典禮，古秀妃、新竹縣長楊文科、北埔鄉長莊明增等人出席見證，現場也安排客家八音團演出，為活動祝賀。

古秀妃致詞表示，此處將打造為客庄生活交流中心且功能多元，包含有托嬰空間、運動場館等設施，是全齡整合性活動中心與服務功能的綜合中心，期盼能提供客庄民眾生活所需。

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依新竹縣政府資料指出，北埔鄉綜合行政大樓暨親子公園預定地位處台3線旁，將結合北埔鄉公所、北埔鄉民代表會、北埔鄉戶政事務所等多個公務部門，並規劃客庄生活交流中心、公共托育及樂活運動場館，兼顧行政效能與社區多元需求。

縣府表示，此案總經費為新台幣4億餘元，其中客庄生活交流中心與托嬰空間、運動場館等設施，獲客家委員會核定補助1億餘元，綜合行政大樓部分獲竹縣府補助4000萬元，預計於116年完工，建設公司也捐建親子公園，可望成為「客家文化共享核心」與「全齡友善社區」。（編輯：李錫璋）1140505