北榮自主研發智慧科技工具 助護理師減輕工作負荷

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（中央社記者曾以寧台北5日電）為減輕護理師工作負荷，台北榮總研發AI輔助護理紀錄書寫、語音輸入與即時翻譯、科技輔助給藥作業及全人護理指導智慧地圖等工具，以智慧科技助護理師提升臨床作業效率。

北榮護理部主任沈青青今天在成果發表記者會說明，護理資訊從早期的表單電子化、行動裝置應用，到如今導入AI語言模型與智慧設備，都是為了打造更安全、精準、快速的臨床照護環境。北榮護理部未來也將持續將科技護理導入臨床照護，減輕臨床護理師的工作負荷，打造臨床數位科技護理典範。

護理師每日需撰寫大量紀錄，包括評估、照護措施與觀察紀錄等，每份平均約需7.5分鐘。北榮護理部副主任洪世欣指出，為協助護理師提升書寫紀錄效率，護理部與資訊室利用北榮落地的大型語言模型「北榮腦」（TVGH Brain），合作開發「AI輔助護理紀錄」。

洪世欣解釋，透過AI輔助系統，一指輕觸就可自動擷取病人的最新檢查、檢驗結果，僅約30秒到1分鐘就能快速生成個案交班摘要，簡化資料查找流程，提升交班效率與精準度。而且此系統在院內資訊室建置的「北榮一號雲」上運行，可確保病人個資不會外流。

面對外籍病人或照顧者，語言溝通有時會造成護理師工作的障礙。北榮護理部自去年起，全面搭配院方提供的智慧型手機，讓護理師可運用語音辨識技術完成紀錄。護理師盧冠廷介紹，系統不僅具備中英文夾雜及醫療用語辨識能力，大幅減少鍵盤輸入負擔，更內建多國語言即時雙向翻譯功能，強化溝通品質。

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藥物安全方面，北榮護理部於民國102年起，就啟用第一代智慧型輸液幫浦系統；並再度由護理部、資訊室及藥學部攜手開發，於去年導入第2代智慧型輸液幫浦系統，目前已應用至全院，不僅大幅提升給藥效率，更為癌症病人用藥安全把關。

北榮護理部更發展以病人為中心所建構的衛教指引工具「全人護理指導智慧地圖」，如同導航地圖一般，協助護理師快速掌握病人在生理、心理、靈性與社會4大層面的潛在衛教需求，提供即時且貼近病人需求的護理指導。提升照護品質，也賦能病人及家屬，共同達成全人健康照護目標。（編輯：張雅淨）1140505