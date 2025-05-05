喬治亞國家芭蕾舞團10月訪台 演出經典天鵝湖

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）喬治亞國家芭蕾舞團睽違15年訪台，重現芭蕾舞作「天鵝湖」，由舞后安娜妮婭舒薇莉領軍，呈現前波修瓦芭蕾舞團藝術總監法傑耶切夫共編獨特版本，展現喬俄並融芭蕾美學。

根據聯合數位文創股份有限公司發布新聞資料，安娜妮婭舒薇莉（Nina Ananiashvili）表示，每次演出「天鵝湖」（Swan Lake），對舞者是極致挑戰與對觀眾的承諾，她從不厭倦這部舞作，而觀眾太熟悉，「每次演出反而是殘酷的挑戰。」

喬治亞國家芭蕾舞團（State Ballet of Georgia）成軍175年，這次演出在保留原始經典編舞基礎上，由法傑耶切夫（Alexei Fadeechev）與安娜妮婭舒薇莉討論編創，增添劇情細節與敘事張力，舞台設計也多了童話繽紛感，結局將讓台灣觀眾耳目一新。

安娜妮婭舒薇莉曾為俄國波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席舞者，及蘇聯解體後首批到美國演出的芭蕾舞者，2004年接掌喬治亞國家芭蕾舞團藝術總監後，致力融合傳統與現代，推動國際巡演，成功讓喬治亞國家芭蕾舞團躍上世界舞台。

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在安娜妮婭舒薇莉領軍下，2023年喬治亞國家芭蕾舞團受邀在倫敦科洛西姆劇院（London Coliseum）演出「天鵝湖」，創3.5萬張票券售罄佳績，場場爆滿，整體協調性與動人舞技讓媒體與評論家寫下好評。

喬治亞國家芭蕾舞團「天鵝湖」10月10日到10月12日在台北國家戲劇院，10月18日到19日在高雄衛武營歌劇院演出。（編輯：李明宗）1140505