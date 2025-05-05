台中捷運綠線導盲磚視障者無感 中捷年底前改善

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中捷運綠線站體內現行採用凹式警示導盲磚，市議員陳俞融今天指出，視障者無法藉由腳底觸感察覺，喪失警示效果。台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，盡速在年底前改善。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員陳俞融提到，她接獲視障者陳情，台中捷運綠線車站內現行採用的凹式警示導盲磚，視障者無法藉由腳底觸感察覺，完全喪失警示效果。

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陳俞融提到，捷運綠線目前設有18個車站。各車站稱已依法設置視覺障礙者引導設施。警示導盲磚的部分，總經費約新台幣200萬5156元。平均一個車站花費11.1萬元的經費在導盲磚上。要求未來藍線等後續路線施工時，必須採用符合CNS國家標準的凸點式導盲磚設施。

蘇瑞文指出，設置導盲磚要發揮警示與引導作用，會盡速在年底前改善，後續中捷藍線、橘線也會依照最新規範來施作。中捷公司董事長顏邦傑表示，先由站務員主動協助導引視障者上下車。（編輯：陳清芳）1140505