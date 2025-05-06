旅客下車時遭車門夾衣角 中捷允檢討疏失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）民主進步黨籍台中市議員黃守達今天在台中市議會說，中捷2日機電故障，旅客下車時遭車門夾到；中捷公司表示，民眾遭夾到衣角，為彌補延誤時間有縮短開門時間，事後檢討疏失。

黃守達表示，機電故障導致列車延遲，許多旅客在月台苦等，甚至車門開門時間過短，有乘客在高鐵台中站下車時遭車門夾到，幸好友人協助拉出，還有人來不及下車，車門就關了。

透過 Google News 追蹤中央社

台中捷運股份有限公司董事長顏邦傑說，2日晚間7時13分文心崇德站到文心中清站發生軌道電路異常警示，行控中心依標準作業程序設定全線列車駐留，經派員巡視軌道正常後，後續改以人工駕駛恢復行駛，班次延誤最多達約18分鐘。

顏邦傑表示，中捷有防夾機制，只要寬度超過1公分會自動開門，夾到人就會自動開啟。當天軌道電路異常，為彌補延誤時間，開門時間從60秒縮短為25秒，這是臨時措施，事後檢討開門時間會維持60秒。（編輯：李明宗）1140506