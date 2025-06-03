中捷將破5000萬人次搭乘 幸運兒將獲機票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運綠線預計6月破5000萬搭乘人次，台中捷運股份有限公司今天表示，即日起辦搭乘抽獎，第5000萬人次旅客送機票，並發行限量紀念票卡等慶祝活動，邀民眾見證歷史時刻。

中捷公司在捷運綠線市政府站辦宣傳活動，台中市政府交通局長葉昭甫、中捷公司董事長顏邦傑等出席，葉昭甫表示，中捷通車將邁入第5年，運量從平均每天3萬多人次到4萬多人次，朝5萬人次邁進。綠線是台中首條捷運，第2條將開工，公車及YouBike會配合捷運系統持續發展。

顏邦傑說，即日起到30日止，只要持電子票證（悠遊卡、一卡通或icash2.0等）或行動支付搭中捷，每累積搭5趟自動獲1次抽獎機會，禮品涵蓋「食、衣、住、行、育樂」等領域，總計超過300個獎項。

透過 Google News 追蹤中央社

慶祝第5000萬人次，中捷公司表示，獎項為星宇航空股份有限公司台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」及5000萬人次紀念旅遊票卡，前後各1名旅客各獲星宇航空台中出發亞洲不限航點經濟艙單人來回機票及紀念旅遊票卡。

另外，中捷公司推「5000萬人次紀念24小時旅遊票卡」，7日上午8時起在中捷綠線松竹站、文心崇德站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及高鐵台中站開賣，買票卡附贈合作商家優惠券，限量1000張。（編輯：李明宗）1140603