加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火
首頁 / 生活
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/200
首頁 / 生活

中捷將破5000萬人次搭乘 幸運兒將獲機票

2025/6/3 16:12（6/3 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中捷運綠線通車將邁入第5年，預計6月破5000萬搭乘人次。台中捷運股份有限公司3日表示，即日起辦搭乘抽獎，第5000萬人次旅客送機票，並發行限量紀念票卡等慶祝活動。（中捷公司提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月3日
台中捷運綠線通車將邁入第5年，預計6月破5000萬搭乘人次。台中捷運股份有限公司3日表示，即日起辦搭乘抽獎，第5000萬人次旅客送機票，並發行限量紀念票卡等慶祝活動。（中捷公司提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中捷運綠線預計6月破5000萬搭乘人次，台中捷運股份有限公司今天表示，即日起辦搭乘抽獎，第5000萬人次旅客送機票，並發行限量紀念票卡等慶祝活動，邀民眾見證歷史時刻。

中捷公司在捷運綠線市政府站辦宣傳活動，台中市政府交通局長葉昭甫、中捷公司董事長顏邦傑等出席，葉昭甫表示，中捷通車將邁入第5年，運量從平均每天3萬多人次到4萬多人次，朝5萬人次邁進。綠線是台中首條捷運，第2條將開工，公車及YouBike會配合捷運系統持續發展。

顏邦傑說，即日起到30日止，只要持電子票證（悠遊卡、一卡通或icash2.0等）或行動支付搭中捷，每累積搭5趟自動獲1次抽獎機會，禮品涵蓋「食、衣、住、行、育樂」等領域，總計超過300個獎項。

google news透過 Google News追蹤中央社

慶祝第5000萬人次，中捷公司表示，獎項為星宇航空股份有限公司台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」及5000萬人次紀念旅遊票卡，前後各1名旅客各獲星宇航空台中出發亞洲不限航點經濟艙單人來回機票及紀念旅遊票卡。

另外，中捷公司推「5000萬人次紀念24小時旅遊票卡」，7日上午8時起在中捷綠線松竹站、文心崇德站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及高鐵台中站開賣，買票卡附贈合作商家優惠券，限量1000張。（編輯：李明宗）1140603

葉昭甫
台中公車候車亭黃色笑臉鈴鐺 4年使用人次逾800萬「台中Go」會員增至4.5萬 手機就能搭公車捷運
顏邦傑
旅客下車時遭車門夾衣角 中捷允檢討疏失
台中捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中捷藍線機電工程14日簽約 蔣萬安3國駐台代表出席
72
更多編輯台推薦新聞：