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台中捷運6/4晚間故障搶修近2小時 211乘客全額退費

2025/6/5 11:28（6/5 11:46 更新）
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圖為台中捷運列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中捷運綠線昨晚發生故障、影響列車行駛，中捷公司總經理朱來順今天為造成旅客不便致歉，並表示故障原因是轉轍器訊號異常，經過近2小時搶修恢復正常，已有211名乘客辦理全額退費。

中捷公司說明，異常處理期間，已透過各車站廣播、公告、旅客資訊顯示系統、公司網站、台中捷運臉書（Facebook）加強宣導。旅客如因這次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

經中捷統計，截至4日晚上12時，退費旅客有211件，共新台幣1520元。受事件影響期間若有旅客未及退費者，中捷公司7天內提供退費服務。

中捷綠線昨晚8時31分許，在文心櫻花站與市政府站之間的上、下行轉轍器發生訊號異常，影響列車行駛，民進黨市議員陳俞融等人今天在市議會市政總質詢時，要求朱來順說明捷運故障原因及修復過程。

朱來順表示，由於中捷行車制度採無人駕駛，故障發生後，工程師需花30分鐘從舊社站趕到文心櫻花站，經檢視為轉轍器電源訊號斷路器故障，導致訊號輸出異常。

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朱來順指出，因轉轍器訊號電源異常連帶影響月台門訊號，以致文心櫻花站月台門異常，昨晚9時47分後，故障區域仍需手動駕駛，加上列車班距調整的影響，因此須調整部分列車在月台上停等，造成部分列車延誤，直到昨晚11時1分全線恢復自動駕駛。

朱來順說，設備修復時間近2小時，列車最大延誤25分鐘，影響9部列車。他也為造成旅客不便，代表中捷公司表達歉意，並將全面檢視其他轉轍器，以維行車安全。（編輯：黃名璽）1140605

台中捷運綠線4日晚間發生故障，導致列車行駛受影響，民進黨台中市議員陳俞融（左3）、張芬郁（左2）等5日在市議會市政總質詢關心中捷故障原因及修復過程，擔心是否有安全疑慮。中央社記者郝雪卿攝 114年6月5日
台中捷運綠線4日晚間發生故障，導致列車行駛受影響，民進黨台中市議員陳俞融（左3）、張芬郁（左2）等5日在市議會市政總質詢關心中捷故障原因及修復過程，擔心是否有安全疑慮。中央社記者郝雪卿攝 114年6月5日
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中捷轉轍器發生異常一度延誤 搶修後已恢復正常營運
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