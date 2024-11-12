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台中捷運藍線基本設計獲核定 市府編開工經費88億

2024/11/12 13:46
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中捷運藍線基本設計於10月底獲中央核定，台中市長盧秀燕今天在市政會議中表示，市府已編列開工經費新台幣88億元送台中市議會審議，可望於明年正式開工。

藍線是台中市第2條捷運，台中市交通局說明，台中捷運藍線在行政院於今年1月29日核定綜合規劃報告書後，市府依行政院附帶建議修正基本設計成果，並於5月23日依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」提送中央審議。

市府表示，經交通部審查同意，行政院公共工程委員會主任委員陳金德於9月25日邀集委員前來台中辦理現地勘查及召開審查會議，市府配合委員審查意見在10月15日提送修正資料，於10月29日獲中央通知已核定捷運藍線基本設計成果。

盧秀燕在市政會議中指出，中捷藍線推進的過程中，市府沒有浪費時間，在這期間同時也通過成立台中市捷運工程局。

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針對捷運工程經費，盧秀燕說，市府編列了開工預算88億元，送交台中市議會審查，從綜合規劃核定到基本設計核定，加上成立捷工局，中捷藍線將在明年正式開工。

台中捷運藍線第1階段全長24.78公里，全線設高架車站8座、地下車站12座，共20座車站。總經費1615億元。市府指出，目前交通局正依核定的基本設計成果籌辦專案管理、整體系統獨立查證與確證、核心機電系統統包工程、土建工程細部設計及監造等招標作業。（編輯：郭諭儒）1131112

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