台中市民野餐日29區遍地開花 享受草地放鬆充電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市民野餐日今天在29個行政區同步登場、各有特色。民眾攜帶野餐墊及餐點，小朋友在草地上活力奔跑。市長盧秀燕輕裝現身康橋水岸，自備零食和民眾一起享受野餐樂趣。

「台中市民野餐日」今年原訂11月初舉行，因氣候因素延期至今天，在全市29個行政區同步舉辦。盧秀燕表示，今天是台中市第三屆市民野餐日，今年的主題是「野餐充電，草地放電」，大家平常都很忙碌，市府邀請所有民眾一起來野餐充電、放鬆心情。

29區市民野餐日同步登場，特色各有不同。盧秀燕說，和平區特色是原住民，大家穿著原住民服裝；南區則康橋划輕艇；太平區由農業局推廣動保，現場有動物健檢及毛小孩義剪，民眾跨區參與野餐日，享受各區不一樣的特色。

建設局長陳大田表示，「台中市民野餐日」已成為市民生活的一部分，此次活動延續去年的熱潮，擴大至29個區域同步舉行。其中主場區「中央公園」活動主題為「釋FUN多巴胺」，吸引許多民眾到場。

消防局與南屯區公所在豐樂雕塑公園舉辦的野餐日活動，規劃「消防繩來野」，活動內容有樹攀、繩索獨木橋、滑索、搜救犬親子互動。（編輯：李錫璋）1131110