台中秋紅谷黑天鵝誤食釣魚鈎線 送醫搶救6小時無礙

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中西屯區秋紅谷生態公園的黑天鵝家族深受民眾喜愛，市府建設局今天指出，其中1隻黑天鵝誤食釣魚鈎線受傷，及時發現送醫搶救6小時已無礙，提醒此處不得釣魚，違者開罰。

台中市政府建設局公園維護人員於27日傍晚發現，秋紅谷其中1隻黑天鵝嘴部掛有紅線，且行為異常躁動，隨即進行誘捕並送到動物醫院檢查。

經X光檢查發現，黑天鵝胃部纏繞大量線狀異物，若不及時處理，恐危及生命。建設局表示，經醫療團隊長達6小時細心搶救，順利取出異物，黑天鵝目前在醫院休養中。

建設局長陳大田表示，這隻約8至9個月大年輕公黑天鵝，因誤食遺留水中的釣魚鈎線引發不適，所幸維護人員細心觀察，及時發現並送醫搶救；釣魚鈎線可能因過去公園內違規垂釣行為而遺落，對黑天鵝生態安全造成威脅。

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建設局指出，秋紅谷公園已為迎接黑天鵝家族打造適合生活環境，並進行園區內潛在危險物品清除作業；黑天鵝有專業飼養員餵食，請民眾不要隨意餵食、丟棄垃圾或在園區釣魚，共同守護黑天鵝家園。

建設局提醒民眾，如發現黑天鵝受傷，可立即通知現場維護人員或撥打1999專線，由專業團隊提供治療；此外，如違反「台中市公園及行道樹管理自治條例」所列公園不得從事的丟棄垃圾、釣魚等行為，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1131030