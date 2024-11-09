玖壹壹台中辦南北貳路音樂節 盧秀燕探班送飲料

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）「玖壹壹南北貳路音樂節2024」今晚在台中市中央公園開唱，台中市長盧秀燕昨晚先到彩排現場探班，送上台中人氣飲料與點心，感謝他們回娘家開唱，帶動台中觀光經濟。

國民天團玖壹壹成軍15週年，今、明2天在中央公園戶外舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節」，不只主秀玖壹壹，還邀請逾30組藝人樂團輪番開唱，預計吸引超過1.5萬名粉絲參加，這也是中央公園的首場戶外售票演唱會。

盧秀燕昨晚一到現場，就給玖壹壹的春風（洪瑜鴻）、洋蔥（陳皓宇）、健志（廖建至）大大擁抱，知道他們剛辛苦彩排完，趕緊送上台中人氣飲料、雞排及雞蛋糕，祝福玖壹壹人氣再創新「糕」、開演圓滿成功，玖壹壹也熱情回贈簽名紀念T-shirt，直呼「市長好暖！」

健志說，今年是玖壹壹成軍15週年，他們始終堅持對家鄉的熱愛與積極向上的態度，特別邀請一路相伴的南北二路朋友們齊聚台中。最近出了新專輯，將會首唱新專輯的歌，也非常感謝盧秀燕及市府的幫忙，讓他們可以順利舉辦這場演唱會。

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台中市新聞局長欒治誼指出，這次特別以音樂節形式呈現，除了主秀玖壹壹，還有金曲神團「動力火車」、雙金歌王「沈文程」、演歌雙棲巨星「王識賢」、超人氣天團「八三夭」、金曲樂團「麋先生MIXER」、大勢樂團「TRASH」、在地樂團「固定客」等多組藝人輪番開唱，讓歌迷大飽耳福。

新聞局指出，從今天上午11時至明天晚上11時，主辦單位因應場地佈置與煙火施放準備，針對凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街及凱旋東街等煙火落焰區進行人車管制，維護民眾安全。（編輯：郭諭儒）1131109