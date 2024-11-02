台中中央公園11/9首辦售票演唱會 玖壹壹掀熱潮

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）號稱台版「紐約中央公園」的台中市水湳中央公園將舉辦首場戶外售票演唱會，國民天團玖壹壹將在9、10日開唱，成為首組登上中央公園舉辦售票演唱會的藝人，另有30組卡司，點燃音樂熱潮。

台中市政府新聞局今天發布新聞稿指出，出道15週年的玖壹壹回娘家舉辦大型演唱會。玖壹壹選在緊鄰逢甲商圈、可容納10萬人的中央球場舉辦「南北貳路音樂節2024」售票演唱會活動，演唱會以雙舞台音樂節形式呈現，邀請近30組超強卡司輪番上陣，主辦單位也規劃周邊免費市集及親子遊樂區。

這次演出陣容，新聞局表示，還包括金曲神團動力火車、雙金歌王沈文程、演歌雙棲巨星王識賢、超人氣天團八三夭、金曲樂團麋先生MIXER、大勢樂團TRASH、在地樂團固定客等多組藝人，跨世代卡司滿足各年齡層樂迷。

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新聞局指出，延續「搖滾台中」熱潮，中央公園第一次舉辦售票演唱會，這次與玖壹壹合力舉辦並提供各項行政支援，希望能創造成功的合作經驗，讓更多國內外藝人歌手到台中開唱。

中央公園舉辦首場售票演唱會，鄰近活動現場的飯店也提供住宿優惠方案，包括台中林酒店、永豐棧酒店、卡爾登飯店台中館、水雲端旗艦概念旅館、台中逢甲智選假日酒店等。（編輯：戴光育）1131102