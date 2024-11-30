12強賽奪冠 中市府加碼陳冠偉70萬、中捷免費搭

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）世界12強棒球賽台灣隊勇奪冠軍，台中市政府加碼獎勵設籍台中的投手陳冠偉新台幣70萬元，台中捷運股份有限公司副總經理葉進財也代表致贈終身榮譽卡，未來可終身免費搭中捷。

中市府運動局運動局代理局長游志祥昨天代表台中市長盧秀燕前往陳冠偉家拜訪，頒贈紅榜及體育獎金70萬元。

「虎父無犬子！」游志祥說，陳冠偉表現亮眼，而陳冠偉的父親陳威成在1992年巴塞隆納奧林匹克運動會奪下銀牌，「父子檔」寫下台灣棒球史首對在國際一級賽事中都拿獎牌紀錄，是全民英雄與台中驕傲。

中捷今天發布新聞稿說，葉進財昨天將「終身榮譽卡」、盧秀燕簽名賀卡及中捷吉祥物「小綠綠」抱枕送給陳冠偉，恭喜為國爭光，也祝福再創佳績，更歡迎用「終身榮譽卡」搭中捷。

陳冠偉接獲榮譽卡後開心說：「隔天就去搭！」他家離捷運站很近，每次搭高鐵回台中後都轉捷運回家。捷運相當方便，乘車環境很舒適。

葉進財表示，「終身榮譽卡」票面設計呈現中捷路網，未來各路線通車後，都可用這張卡片搭乘；陳冠偉回贈中捷簽名球，中捷將珍藏，未來也將以具體行動支持棒球。

台灣隊其他成員部分，中捷表示，為感謝其餘37名球員及教練，也將贈送2年免費搭乘卡，如果有機會到台中，歡迎體驗中捷安全、便捷與舒適服務。（編輯：李明宗）1131130