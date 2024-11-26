12強台灣奪冠同慶 11/30、12/1台中UBike免費騎

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，台中市長盧秀燕今天宣布，這個週末及週日全市YouBike免費騎；台灣隊教練及球員免費搭中捷2年，市籍球員陳冠偉則終身免費搭中捷。

台灣隊於世界12強棒球賽中力克日本勇奪冠軍，普天同慶，盧秀燕上午在市政會議中宣布台中市為慶祝台灣隊奪世界冠軍，全市各場館及民間營運廠商也同步祭出上百項優惠，市民可上市府網站搜尋。

台中購物節30日週末加碼抽台灣隊全體球員簽名球，盧秀燕表示，除了台灣隊全體隊員簽名球1顆外，還有1顆是CT AMAZE應援啦啦隊員簽名球，全體球員簽名球很珍貴，在週六抽獎前3天，2顆球將展示於台灣大道新市政中心1樓大廳，歡迎市民前來參觀。

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為慶祝台灣隊奪冠，盧秀燕表示，這個週末及週日2天，台中市UBike全城免費騎，每人12個小時；台中捷運則提供台灣隊球員及教練2年免費搭乘，其中台中市籍球員陳冠偉則可終身免費搭中捷。

盧秀燕指出，30日台中購物節抽獎活動，除將抽出球員及啦啦隊員各1顆簽名球外，現代汽車也共襄盛舉捐出1輛市價新台幣110萬元車子作為獎品；此外，市籍球員陳冠偉除可終身免費搭乘中捷外，還可獲得市府加碼奪冠獎金70萬元。（編輯：陳仁華）1131126