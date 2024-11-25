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台中烏日成功西路狹窄難會車 市府投逾8億拓寬開工

2024/11/25 16:22
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中烏日區成功西路為通往台中工業區重要道路，但彎曲狹窄，車輛視線受阻，造成會車困難；市府投入新台幣逾8億元改善拓寬，今天開工，預計民國115年10月底前完工。

工程今天在烏日區成功西路近成功嶺營區舉行開工典禮，盧秀燕、國民黨立委顏寬恒與當地民意代表皆出席。

盧秀燕會中表示，成功西路是連接台中工業區、大肚山望高寮與烏日第九公墓的重要道路，但現況狹窄彎曲，最窄處僅3.5公尺，影響行車安全及地區發展。

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盧秀燕說，此次道路拓寬後，除強化烏日區至工業區及東海商圈的交通串聯，提升行車安全與通行便利性，也將增設自行車道，分流後更安全。

台中市政府建設局說明，「烏日區成功西路拓寬工程」，工程起自烏日區成功領新訓中心門口，迄至烏日第九公墓，長度約2.55公里、寬度15公尺，並設置2.5公尺寬人行道及1.25公尺寬自行車專用道，工程總經費計8億120萬元，預計115年10月31日前完工。（編輯：陳仁華）1131125

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