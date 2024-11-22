中市府與安藤忠雄簽約 將打造童書之森圖書館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市政府今天與日本建築師安藤忠雄越洋視訊簽約，將合作在西屯區打造「童書之森．台中」圖書館，市長盧秀燕表示，她代表市民感謝安藤忠雄將機會給台中市，期望115年完成。

安藤忠雄繼設計亞洲大學現代美術館後，將與台中市政府合作打造孩子的夢想天堂「童書之森．台中」圖書館，雙方下午在市府透過越洋連線舉辦簽約儀式，由盧秀燕與安藤忠雄代表簽約，盧秀燕並透過視訊向安藤忠雄表達感謝之意。

盧秀燕表示，「童書之森．台中」合作契機起於安藤忠雄在2年前宣布想要為台灣設計一座兒童圖書館，經過台中市政府團隊積極爭取後，終於在眾多競爭的城市中脫穎而出。

盧秀燕指出，感謝安藤忠雄肯定台中市推動閱讀建設的績效，同時也感謝忠泰建設股份有限公司董事長李忠義的協助與聯繫，促成這件美事，這項計畫將由安藤忠雄親自參與設計規劃，市府提供位於緊鄰秋虹谷的一塊公園用地興建圖書館，土地市值約新台幣55億元，後續由市府進行用地取得與興建作業，期望在115年完成圖書館興建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安藤忠雄透過視訊致詞指出，大家都知道台灣半導體領先全球，這是台灣大家一起努力的，下一代更要加油，不只為台灣，也要為世界擔起這份責任。現在的社會太依賴手機，應該讓小朋友用自己的頭腦閱讀人類留下來的遺產，重新建構思考世界。

台中市文化局說明，「童書之森．台中」是安藤忠雄為孩子設計打造的圖書館，以森林包覆的橢圓形建築為主要特色，並以安藤忠雄常用的清水模為主要工法材料，透過環繞式的書牆設計，豐富孩子們的空間體驗，也讓喜歡安藤忠雄作品的大人可以親臨大師作品，為台中市閱讀版圖增添國際亮點。（編輯：謝雅竹）1131122